आंबेगावातील दोन अपघातांत तिघांचा मृत्यू

मंचर, ता. ११ : आंबेगाव तालुक्यात शुक्रवारी (ता. ११) दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या भीषण अपघातांत तिघांचा मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. पुणे-नाशिक महामार्गावर मोरडेवाडीजवळ इको मोटार सुमारे २० फूट खाली कोसळली, तर नारायणगाव-जाधववाडी मार्गावर मोटारसायकलला मोटारीने धडक दिल्याने या दुर्घटना घडल्या.
मंचर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिली घटना पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मोरडेवाडी येथे घडली. आनंदराव शंकर कोळेकर (वय ५३, रा. करंजविहिरे, ता. खेड) व किरण बाबूराव डुंबरे (वय ३५, रा. दावडी, ता. खेड) हे इको मोटारीतून (एमएच १४ एचडब्ल्यू ४३२७) आळेफाटा येथे निघाले होते. मोटारीवरील नियंत्रण सुटल्याने ती रस्ता सोडून खाली कोसळली. या अपघातात मोटारीचा चक्काचूर होऊन गंभीर दुखापतींमुळे कोळेकर व डुंबरे यांचा जागीच मृत्यू झाला. विजय तांबडे आणि संतोष ढमाले यांच्यासह ग्रामस्थांनी तातडीने मदतकार्य केले.
दुसरी घटना नारायणगाव-जाधववाडी अष्टविनायक महामार्गावर घडली. जाधववाडी येथील रहिवासी रमेश भाऊ जाधव (वय ५६) व तुषार सुरेश जाधव (वय ३१) हे नारायणगाव येथे गवार विकून मोटारसायकलवरून घरी परतत होते. त्यावेळी मागून आलेल्या एका स्विफ्ट मोटारीने त्यांच्या मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली. यात रमेश जाधव यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तुषार जाधव गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर नारायणगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. माजी उपसरपंच संपत जाधव व कैलास जाधव यांनी पोलिसांना माहिती दिली. दोन्ही घटनास्थळी मंचरचे पोलिस हवालदार लक्ष्मण उंडे व पोलिस रमेश उगले यांनी पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
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