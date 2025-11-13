Ambegaon News: भीमाशंकर दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांचा अपघात; जालना जिल्ह्यातील १७ भाविक जखमी!

मंचर : भाविक पिकअप गाडीतून मंचर घोडेगाव मार्गेभीमाशंकर येथे दर्शनासाठी जात असताना पोखरी घाटात एका मोटरसायकलस्वाराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचा पिकअपवरील ताबा सुटला आणि गाडी पलटी झाली. मोटरसायकलस्वार मात्र सुखरूप बचावला. स्थानिक ग्रामस्थांनी व रस्त्यावरून येजा करणाऱ्यांनीजखमींना तत्काळ घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारा साठी दाखल केले. त्यानंतर सरकारी रुग्णवाहिकेतून मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले..डॉ. प्रिया चव्हाण, डॉ. प्रिया पडोळे, डॉ. कुलदीप कठाळे, डॉ. साहिल टाके, डॉ. स्नेहल बोंबले, डॉ. विवेकानंद फसाले आणि परिचारिका वर्ग यांनी तत्परतेने उपचार सुरू केले. १५ जखमींच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे रुग्णालयातून सांगण्यात आले. दरम्यान, हे सर्व भाविक भीमाशंकर येथे दर्शन घेऊन पुढे श्री क्षेत्र आळंदी येथे जाण्याचा त्यांचा मानस होता. रुग्णवाहिका चालक रामभाऊ गोरे व स्वप्नील मोरे यांची रुग्णांना मदत झाली..मंचरजवळ भाविकांच्या बसला अपघात.जखमींची नावे:गंभीर जखमी – गणेश मोरे (६५), शशिकला वायाळ (५५)इतर जखमी – शंकर ठाकरे (२२), पंचकुला दरडे (६५), जनाबाई गोटे (५०), लीलावती मोटे (६५), शशिकला पांचाळ (५५), वर्षा काळे (२४), श्रावणी काळे (५), पृथ्वीराज वायाळ (१४), पार्वती वरकड (६५), महादेवी वारकड (६५), सविता जाधव (३९), ईश्वरी बोरकर (१०), गोदावरी शेंगडे (७५), ऊर्मिला धाणेकर (३८), शोभा चव्हाण (३०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.