Ambegaon News: भीमाशंकर दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांचा अपघात; जालना जिल्ह्यातील १७ भाविक जखमी!

Pilgrims Accident : आंबेगाव तालुक्यातील पोखरी घाटात भीमाशंकर दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या पिकअप गाडीला अपघात झाला. या अपघातात जालना जिल्ह्यातील १७ भाविक जखमी झाले असून, त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. शुक्रवारी (ता. १३) संध्याकाळी ही घटना घडली.
मंचर : भाविक पिकअप गाडीतून मंचर घोडेगाव मार्गेभीमाशंकर येथे दर्शनासाठी जात असताना पोखरी घाटात एका मोटरसायकलस्वाराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचा पिकअपवरील ताबा सुटला आणि गाडी पलटी झाली. मोटरसायकलस्वार मात्र सुखरूप बचावला. स्थानिक ग्रामस्थांनी व रस्त्यावरून येजा करणाऱ्यांनीजखमींना तत्काळ घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारा साठी दाखल केले. त्यानंतर सरकारी रुग्णवाहिकेतून मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले.

