Ambegaon Crop Insurance: पावसाने दगा दिला तर आधार मिळणार; आंबेगावातील ६,८६३ शेतकऱ्यांनी घेतले पीकविम्याचे कवच

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : आंबेगाव तालुक्यात खरीप हंगाम २०२६ मध्ये प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत ६ हजार ८६३ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला असून ३ हजार ७८४.७३ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. या पिकांसाठी एकूण २३ कोटी ९२ लाख ६५ हजार ४०४ रुपयांचे विमा संरक्षण मिळाले आहे," अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी सिद्धेश ढवळे यांनी दिली..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.तालुक्यात पीकनिहाय भात आणि सोयाबीन पिकासाठी सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. भात पिकासाठी ३ हजार १२२ अर्ज दाखल झाले असून २ हजार ८१.८८ हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविण्यात आला आहे. भात पिकासाठी १३ कोटी ५३ लाख २२ हजार ३७२ रुपयांचे विमा संरक्षण मिळाले आहे..सोयाबीन पिकासाठी ३ हजार ४०१ अर्ज दाखल झाले असून १ हजार ५९९.३३ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. सोयाबीनसाठी ९ कोटी ९९ लाख ५८ हजार ५४६ रुपयांचे विमा संरक्षण मिळाले आहे.भुईमूग पिकासाठी १७६ अर्जांद्वारे ५१.६९ हेक्टर, बाजरीसाठी १५७ अर्जांद्वारे ५०.१९ हेक्टर, तर नाचणीसाठी ७ अर्जांद्वारे १.६२ हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविण्यात आला आहे. या पिकांसाठी शेतकरी हिस्सा म्हणून एकूण ५ लाख ९८ हजार १४६ रुपये जमा करण्यात आले आहेत..नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, पावसाचा खंड अथवा अन्य कारणांमुळे पिकांच्या उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत घट झाल्यास पीकविमा शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देऊ शकतो. खरीप २०२६ च्या तालुकानिहाय पीकविमा अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे..पीकविम्यामुळे नुकसानभरपाईचा आधार“नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास पीकविमा शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरतो. आंबेगाव तालुक्यात खरीप २०२६ मध्ये ६ हजार ८६३ शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला असून ३ हजार ७८४.७३ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करावी.”— सिद्धेश ढवळे, तालुका कृषी अधिकारी, आंबेगाव.Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.आकडेवारीपीकविमा घेतलेले शेतकरी ६,८६३विमा संरक्षित क्षेत्र ३,७८४.७३ हेक्टरएकूण विमा संरक्षण ₹२३.९२ कोटीभाताचे विमा क्षेत्र २,०८१.८८ हेक्टरसोयाबीनचे विमा क्षेत्र १,५९९.३३ हेक्टरशेतकरी हिस्सा ₹५.९८ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.