पुणे

Ambegaon Crop Insurance: पावसाने दगा दिला तर आधार मिळणार; आंबेगावातील ६,८६३ शेतकऱ्यांनी घेतले पीकविम्याचे कवच

Ambegaon Farmers Get Crop Insurance Cover Worth 2392 Crore: आंबेगावात खरीप २०२६ साठी ६,८६३ शेतकऱ्यांचे ३,७८४ हेक्टर क्षेत्र प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेखाली; भात व सोयाबीन पिकांना तब्बल ₹२३.९२ कोटींचे संरक्षण
Kharif 2026 Crop Insurance In Ambegaon 6863 Farmers Cover 378473 Hectares With Insurance Protection Worth 2392 Crore

Kharif 2026 Crop Insurance In Ambegaon 6863 Farmers Cover 378473 Hectares With Insurance Protection Worth 2392 Crore

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : आंबेगाव तालुक्यात खरीप हंगाम २०२६ मध्ये प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत ६ हजार ८६३ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला असून ३ हजार ७८४.७३ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. या पिकांसाठी एकूण २३ कोटी ९२ लाख ६५ हजार ४०४ रुपयांचे विमा संरक्षण मिळाले आहे," अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी सिद्धेश ढवळे यांनी दिली.

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