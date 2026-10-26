Ambegaon Farmers: स्मार्टफोन आणि इंटरनेटअभावी खत खरेदीत अडथळे; आंबेगावमधील शेतकऱ्यांची अडचण वाढली

मंचर : आंबेगाव तालुक्यात नवीन FFS (फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर्स सेल) डिजिटल प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांसह खत विक्रेत्यांनाही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधेअभावी अनेक शेतकऱ्यांना खत खरेदी करता येत नसल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे. रब्बी हंगामातील पिकांना वेळेत खते मिळणार की नाही, अशी चिंता शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.आंबेगाव तालुक्यात ८८ हजार ४१९ खातेदार शेतकरी असून, त्यापैकी ३८ हजार ८०९ शेतकरी पीएम किसान योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेत. तालुक्यात १६० मान्यताप्राप्त खत विक्रेते आहेत. खत विक्रीत पारदर्शकता आणणे, अनुदानित खतांचा गैरवापर आणि साठेबाजी रोखणे या उद्देशाने डिजिटल प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत..एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती, तर दुसरीकडे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून रब्बी पिके जगविण्याची शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. अशा परिस्थितीत खत खरेदीसाठी डिजिटल नोंदणी अनिवार्य झाल्याने स्मार्टफोन नसलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे. नोंदणीसाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत असून, खत विक्री केंद्रांवर वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. वेळेत खते उपलब्ध न झाल्यास पिकांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची भीती आदर्शगाव भराडी येथील प्रगतशील शेतकरी गोविंद खिलारी यांनी व्यक्त केली..डिजिटल प्रणालीचा उद्देश चांगला असला, तरी तिची अंमलबजावणी करताना सामान्य शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार होणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाने पर्यायी नोंदणी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आंबेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात यांनी केली आहे..शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था हवी“शेतकऱ्यांना खत खरेदीपासून वंचित ठेवू नये. प्रत्येक खत विक्री केंद्रावर कृषी विभागाने मदत कक्ष सुरू करून स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.”— अशोक बाजारे, बटाटा उत्पादक शेतकरी, सातगाव पठार..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...डिजिटल व्यवस्था उपयुक्त; त्रुटी दूर करणे आवश्यक.“पुणे जिल्ह्यात दोन हजार २१० खत विक्रेते आहेत. FFS प्रणालीमुळे खत विक्रीत पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या प्रणालीमध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी आहेत. त्या दूर केल्यानंतरच प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक होते. सध्या डिजिटल प्रक्रियेची माहिती नसलेल्या शेतकऱ्यांबरोबर खत विक्रेत्यांचे वाद वाढत आहेत.”— महेश मोरे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा ॲग्रो डीलर्स असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.