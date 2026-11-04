Ambegaon Farmers: आंबेगावातील ११०१ शेतकऱ्यांना मोठा आधार! २ हजार ९५ किलो देशी बियाण्यांचे मोफत वाटप

मंचर : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करून शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पीक नियोजनासाठी प्रोत्साहन मिळावे, तसेच देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि सेंद्रिय शेतीचा प्रसार व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ (महाराष्ट्र जीन बँक प्रकल्प), नागपूर व ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्था, मंचर यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत आंबेगाव तालुक्यात रब्बी हंगामासाठी एक हजार १०१ शेतकऱ्यांना ३०३ एकर क्षेत्रावर लागवड करण्यासाठी हप्सरा ज्वारी, काळा गहू, खपल्या व बक्षी गहू, काळा वाटाणा व १७ प्रकारचा भाजीपाला आदी विविध प्रकारच्या देशी बियाण्यांचे जीन बँकेच्या माध्यमातून दोन हजार ९५ किलो मोफत वाटप करण्यात आले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...ज्वारी, काळा वाटाणा, मसूर, हरभरा इत्यादी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांच्या लागवडीला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी करण्याचा या उपक्रमाचा प्रयत्न असल्याची माहिती ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्थेचे प्रकल्प समन्वयक डॉ. पोपटराव कोळेकर यांनी दिली. ते म्हणाले की, राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प (विशेष कक्ष) प्रकल्पाच्या संचालिका पूनम पाटे (भा.व.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंबेगाव तालुक्यातील विविध गावांमध्ये देशी वाणांची लागवड, संवर्धन आणि जतन करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.एक गुंठ्यापासून वीस गुंठ्यापर्यत शेतकऱ्यांनी देशीवाणाची लागवड केली आहे..खरीप हंगामात आदिवासी व डोंगरी भागातील ३९४ शेतकऱ्यांना ४९३ एकर क्षेत्रावर लागवडीसाठी तांबडा रायभोग, खडक्या, जिरा आदी देशी भातवाणांचे बियाणे, रागी, नाचणी, सावा, वरई तसेच विविध प्रकारच्या भाजीपाल्याच्या एकूण एक हजार ५८४ किलो बियाण्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले होते. मात्र, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने काही शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांना त्याचा फटका बसला आहे..खरीपातली परिस्थिती लक्षात घेऊन शाश्वत पाणी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्याची रब्बी हंगामासाठी निवड केली. ज्वारी, मसूर, गहू आणि विविध प्रकारच्या भाजीपाल्यांसारख्या कमी पाण्यात उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. पारगाव तर्फे खेड, पेठ, जारकरवाडी, लोणी, खडकवाडी, निरगुडसर, अवसरी बुद्रुक, गावडेवाडी, वडगाव काशिंबे, थोरांदळे जाधववाडी, रांजणी, भोरवाडी, चास, पिंपळगाव, घोडा, महाळुंगे पडवळ आदी गावांतील शेतकऱ्यांना या उपक्रमाचा लाभ देण्यात आला. अशी माहिती ज्ञानशक्ती वाहिनी संस्थेच्या अधिकारी नेहा डोंगरे व विद्या सावळे यांनी दिली..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.उत्पादित बियाण्यांतून उभारणार जीन बँकया उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या बियाण्यांपासून उत्पादन झाल्यानंतर त्यातील योग्य बियाण्यांचे संकलन करण्यात येणार आहे. या बियाण्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने जतन करून स्थानिक देशी वाणांची जीन बँक तयार करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे देशी वाणांची उपलब्धता वाढण्याबरोबरच पुढील वर्षीही अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या बियाण्यांचा लाभ देता येणार आहे. देशी बियाण्यांचे संवर्धन, कमी खर्चातील शेती आणि सेंद्रिय उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम सातत्याने राबविण्याचा संस्थेचा मानस आहे”..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.