Manchar News : ‘पाणी नको, सिलिंग हटवा’चा नारा; आंबेगावात शेतकऱ्यांची एकजूट, न्यायालयीन लढ्याचा निर्धार

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार भागातील कळमोडी उपसा सिंचन योजनेच्या 'सिलिंग' प्रश्नावर पेठ (ता. आंबेगाव) येथील श्री वाकेश्वर मंदिरात शुक्रवारी (ता.२० )शेतकऱ्यांची बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र होत्या. 'पाणी नको, सिलिंग हटवा' असा ठाम नारा देत शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवत न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून कळमोडी योजनेच्या अनुषंगाने सातगाव पठार परिसरातील शेतजमिनींवर सिलिंगचे शिक्के मारण्यात आले आहेत. मात्र, या कालावधीत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात पाणी मिळालेले नाही. परिणामी जमीन खरेदी-विक्रीसह सर्व व्यवहार ठप्प झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..या पार्श्वभूमीवर 'सातगाव पठार कळमोडी सिलिंग हटाव कृती समिती'च्या वतीने आयोजित बैठकीस परिसरातील सिलिंगग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. बैठकीत प्रत्येक गावात स्वतंत्र समित्या स्थापन करून जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येत उच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढा उभारून सिलिंग हटवण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला..सुमारे ३५६ हेक्टर क्षेत्रावर लागू करण्यात आलेल्या सिलिंगमुळे ३३५ शेतकरी बाधित झाले असून पेठ, कुरवंडी, थुगाव, भावडी, कारेगाव, पारगाव तर्फे खेड, कोल्हारवाडी आदी गावांतील शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या प्रश्नावर आता निर्णायक लढा देण्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली...बैठकीस माजी जिल्हा परिषद सदस्य देविदास दरेकर, पंचायत समिती सदस्य संजय पवळे, रवींद्र तोत्रे, प्रमोद धुमाळ, महेंद्र एरंडे, बाळासाहेब काळे, प्रल्हाद कुदळे, बबन तोत्रे, प्रकाश कोळेकर यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.शेतकऱ्यांच्या या एकजुटीमुळे 'सिलिंग हटवा' आंदोलनाला पुढील काळात अधिक बळ मिळणार असल्याचा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला..दृष्टीक्षेप :सातगाव पठारातील अनेक शेतकरी बैठकीतसहभागी३० वर्षांपासून सिलिंगमुळे जमीन व्यवहार ठप्पप्रत्येक गावात स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णयउच्च न्यायालयात लढा उभारण्याचा निर्धार.