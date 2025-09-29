Ambegaon Floods : आंबेगाव-जुन्नरला मुसळधार पावसाचा तडाखा; जनजीवन विस्कळित

घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम भागात भीमाशंकर, आहुपे व पाटण खोऱ्यात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे घोड नदी व बुब्रा नदीला मोठा पूर आला आहे. आदिवासी भागातील जनजीवन विस्कळित झाले असून, अनेक पूल पाण्याखाली गेले आहेत. तालुक्यात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे डिंभे, घोडेगाव, मंचर, कळंब या मंडल विभागांत आकडेवारीनुसार अतिवृष्टी झाल्याची माहिती तहसीलदार संजय नागटिळक यांनी दिली..आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम व घोडेगाव परिसरात शनिवारी रात्रीपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. डिंभे धरणातून ३५ हजार क्यूसेकने पाणी सोडल्यामुळे घोड नदीला मोठा पूर आला आहे. गोहे येथील पाझर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून वाहत आहे. त्यामुळे व इतरही ओढ्यांना मोठे पूर आल्यामुळे नदी पात्राच्या बाहेर पाणी गेले आहे. शिनोली, गंगापूर, घोडेगाव कोळदरे, चिंचोली, नारोडी, वडगाव काशिंबेग, चांडोली, एकलहरे येथील स्मशानभूमीमध्ये पाणी घुसले आहे. नदीकाठच्या पिकाला मोठा फटका बसला असून ही पिके जमीन दोस्त झाली आहे. घोड नदीवरील सर्व बंधाऱ्यांच्या वरून पाणी वाहत असल्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. घोडेगाव व चिंचोली दरम्यान असणारा सर्वात मोठा पूल पाण्याखाली गेल्यामुळे जुन्नर- घोडेगाव रस्त्यावरील वाहतूक बंद केली आहे..आदिवासी भागात भात पिकासाठी हा लाभदायक पाऊस असला तरीही अति पावसामुळे शेताचे बांध फुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असाच जोरदार पाऊस सुरू राहिल्यास भात पिकाचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.याबाबत तहसीलदार नागटिळक म्हणाले, आंबेगाव तालुक्याच्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीच्या इशारा दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक असेल तरच घराच्या बाहेर पडावे, नदी काठावरची आपली जनावरे व इतर आवश्यक गोष्टी सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात याव्यात. आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सतत देखरेख ठेवत असून, आपत्ती व्यवस्थापन पथकातील सदस्य व बचाव पथकाला यांना अलर्ट राहण्याचे सूचना दिल्या आहेत..Pune News : ओढे-नाल्यांतील अडथळ्यांकडे काणाडोळा; पूरस्थिती पाहणी अहवालातील निष्कर्षांची दखल घेण्याबाबत महापालिकेची उदासीनता.सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पवार म्हणाले, ‘‘नागरिकांच्या मदतीसाठी पोलिसांची पथके तयार केली असून, सतत गस्त घालून नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी आवाहन करीत आहे.’’ रविवारी सकाळी पाऊस पडलेल्या ठिकाणची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे- डिंभे ८६ मि.मी., घोडेगाव ७५ मि.मी., मंचर ६७ मि.मी., कळंब ५२ मि.मी., पारगाव ३७ मि.मी.पिंपळगाव जोगे धरणातून अचानक विसर्गओतूर : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव जोगे धरणामधून रविवारी (ता. २८) पहाटे साडतीन वाजेदरम्यान अचानक पुष्पावती नदीत दोन ते अडीच हजार क्यूसेसने पाणी सोडल्याने नदीवरील मोटारी आणि नदीलगतच्या शेतीचे व शेतातील पिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. गोठ्यात पाणी शिरल्याने एका गायीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. पिंपळगाव जोगे धरणातून पुष्पावती नदीत मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने काही भागात नदी पात्रापासून शंभर ते दीडशे फूट बाजूला पाणी शेतामध्ये व इतर भागात पाणी शिरले..मीना नदी धोक्याच्या पातळीवरनारायणगाव : जुन्नर तालुक्यात मीना नदीला पूर आला असून, नदीतून धोक्याच्या पातळीवरून पाणी वाहत आहे. वारूळवाडी येथे मीना नदीच्या काठावर झोपड्या बांधून राहणाऱ्या कातकरी आदिवासी समाजातील पाच कुटुंबातील पंधरा नागरिकांना नारायणगाव पोलिसांनी तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवल्याने मोठी दुर्घटना टळली. वडज धरण पाणलोट क्षेत्रात नव्वद मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. वडज धरण १०० टक्के भरले आहे. पूर नियंत्रणासाठी वडज धरणातून बारा हजार क्यूसेक पाणी सोडल्याने मीना नदीला पूर आला आहे. कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या वतीने नदीकाठच्या नागरिकांना सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने नदी काठावर असलेल्या निमदरी, सावरगाव, येणेरे, गुंजाळवाडी, आर्वी, वारूळवाडी, नारायणगाव या ग्रामपंचायतीने आपल्या परिसरात सकाळी दवंडी देऊन नागरिकांना सतर्क केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.