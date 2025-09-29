पुणे

Ambegaon Floods : आंबेगाव-जुन्नरला मुसळधार पावसाचा तडाखा; जनजीवन विस्कळित

Ghodgaon Floods : आंबेगाव तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून, भात पिकांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे आणि रस्ते बंद झाले आहेत.
घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम भागात भीमाशंकर, आहुपे व पाटण खोऱ्यात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे घोड नदी व बुब्रा नदीला मोठा पूर आला आहे. आदिवासी भागातील जनजीवन विस्कळित झाले असून, अनेक पूल पाण्याखाली गेले आहेत. तालुक्यात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे डिंभे, घोडेगाव, मंचर, कळंब या मंडल विभागांत आकडेवारीनुसार अतिवृष्टी झाल्याची माहिती तहसीलदार संजय नागटिळक यांनी दिली.

