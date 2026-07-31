पुणे

Pune Heavy Rain: आंबेगावात मुसळधार पावसाचा प्रभाव! डिंभे धरणाचा विसर्ग १०,९८८ क्युसेकने वाढवला; घोड नदीकाठच्या गावांना अलर्ट

Heavy Rain Raises Dimbhe Dam Water Release: डिंभे धरणातून विसर्गात मोठी वाढ; घोड नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, नागरिकांनी नदीपात्र टाळण्याचे आवाहन
Maharashtra Rain Update Dimbhe Dam Water Release Increased Ghod River Villages Asked to Stay Alert

Maharashtra Rain Update Dimbhe Dam Water Release Increased Ghod River Villages Asked to Stay Alert

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी डोंगरी भागात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे) धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून शुक्रवारी (ता. ३१) दुपारी १ वाजल्यापासून धरणाच्या सांडव्यातून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गात १० हजार ९८८ क्युसेक वाढ करण्यात आली.

Loading content, please wait...
pune
rain
ambegaon
district
heavy rainfall alert