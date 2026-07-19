पुणे

PMGSY Road: आंबेगाव तालुक्यातील कानसे-गंगापूर रस्त्यावरील ४० मीटर पुलासाठी ३.९८ कोटींचा मंजूर निधी; आदिवासी व डोंगराळ भागाला सुरक्षित, अखंड दळणवळणाची नवी वाट

कानसे–गंगापूर रस्त्यावर ४० मीटर पुलासाठी ३ कोटी ९८ लाखांचा मंजूर निधी; आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी व ग्रामस्थांना सुरक्षित व अखंड दळणवळणाची नवी वाट
road work

The project is expected to improve connectivity for tribal villages, farmers, students and residents in the western part of Ambegaon taluka.

sakal 

चंद्रकांत घोडेकर
Updated on

घोडेगाव : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (टप्पा-३) २०२६-२७ अंतर्गत आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम भागातील कानसे - गंगापूर रस्त्यावरील ४० मीटर लांबीच्या पुलासाठी ३ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
ambegaon
Tribal
tribal area initiatives
road access complaints
road blockade protests