Ambegaon Leopard News : बिबट्याची दहशत संपली! चार वर्षांची बिबट मादी अखेर जेरबंद; निरगुडसर परिसरात वनविभागाची यशस्वी कारवाई

Maharashtra forest department leopard rescue : आंबेगाव तालुक्यातील शिंगवे येथील मकाच्या शेतात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात चार वर्षांची बिबट मादी जेरबंद झाली असून, गेल्या अनेक दिवसांपासून परिसरात असलेल्या दहशतीच्या वातावरणातून ग्रामस्थांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला असून भीती दूर झाली आहे.
नवनाथ भेके
निरगुडसर : येथील नंबरवस्ती वीटभट्टी जवळ निरंजन धोंडीभाऊ वाव्हळ यांच्या मकाच्या शेतात चार दिवसांपूर्वी लावलेल्या पिंजऱ्यात शुक्रवार(ता.२७)रोजी पहाटे साधारण चार वर्ष वयाची बिबट मादी जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले.

