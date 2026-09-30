Leopard Attack Nirgudsar: निरगुडसरमध्ये बिबट्याचा हल्ला; ब्रिडिंगसाठी आणलेला ६० हजारांचा बोकड व मेंढी ठार

निरगुडसर : शेतकऱ्याने ब्रिडिंगसाठी आणलेला सुमारे ६० हजार रुपये किमतीचा बोकड बिबट्याने ठार केल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे,निरगुडसर परिसरात बिबट्याची दहशत वाढली असून निरगुडसर–मेंगडेवाडी रस्त्यादरम्यान थोरात मळा परिसरात बिबट्याने मेंढ्यांच्या गोठ्यावर हल्ला करून बोकड आणि मेंढी ठार केल्याची घटना बुधवार(ता.३०)रोजी पहाटे घडली.या घटनेमुळे परिसरातील पशुपालक शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..निरगुडसर येथील शेतकरी कैलास शांताराम सुडके यांच्या मेंढ्यांचा गोठा थोरात मळ्यात असून बुधवारी पहाटे चारच्या सुमारास मेंढ्यांचा पळण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आल्याने सुडके गोठ्याकडे धावले.त्यावेळी एक बिबट्या मेंढीला उचलून कंपाउंडवरून पळून जाताना दिसला,त्यांनी गोठ्यात पाहणी केली असता ब्रिडिंगसाठी आणलेला सुमारे ६० हजार रुपये किमतीचा मोठा नर मेंढा बिबट्याने ठार केल्याचे निदर्शनास आले तसेच आणखी एका मेंढीचाही बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला.घटनेची माहिती मिळताच मिलिंद वळसे पाटील यांनी निरगुडसर येथील रेस्क्यू टीम मेंबर डॉ.अतुल साबळे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर वनविभागाच्या वनरक्षक अश्विनी डफळ,वनमजूर दशरथ मेंगडे तसेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यात आला..या हल्ल्यात पशुपालकाचे अंदाजे ८० ते ९० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने पशुपालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून,बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावावा,अशी मागणी पंचक्रोशीतील शेतकरी व पशुपालकांनी केली आहे..चौकट मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले म्हणाले की निरगुडसर येथील घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आला आहे.परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने नागरिकांनी व पशुपालकांनी सतर्क राहावे.बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही वनविभागाकडून करण्यात येईल. फोटो खाली ओळ:थोरातमळा-निरगुडसर(ता.आंबेगाव)येथील कैलास सुडके या शेतकऱ्याने ब्रिडिंगसाठी आणलेला सुमारे ६० हजार रुपये किमतीचा बोकड बिबट्याने ठार केल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.