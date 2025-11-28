पुणे

Ambegaon News : आंबेगावात पालिका प्रशासनाचा अजब कारभार; रात्री डांबर घालून सकाळीच खोदकाम,; नागरिकांचा संताप!

PMC Mismanagement : आंबेगावात नव्याने झालेले डांबरीकरण काही तासांतच पाणीपुरवठा विभागाने खोदल्याने नागरिकांत तीव्र संताप उसळला आहे. महापालिकेच्या विभागांतील असमन्वय व सार्वजनिक पैशांचा चुराडा यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
आंबेगाव : जयभवानी चौक, टेल्को कॉलनी जांभुळवाडी रस्ता परिसरात पुणे महापालिकेच्या विभागांतील विसंगतपणा आणि असमन्वय पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. मंगळवारी रात्रीपासून बुधवारी सकाळी सुमारे ७.३० ते ८ वाजेपर्यंत पथविभागाकडून करण्यात आलेले डांबरीकरण काही तासांतच पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून खोदण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व नाराजी व्यक्त होत असून, महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.

