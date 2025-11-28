Ambegaon News : आंबेगावात पालिका प्रशासनाचा अजब कारभार; रात्री डांबर घालून सकाळीच खोदकाम,; नागरिकांचा संताप!

आंबेगाव : जयभवानी चौक, टेल्को कॉलनी जांभुळवाडी रस्ता परिसरात पुणे महापालिकेच्या विभागांतील विसंगतपणा आणि असमन्वय पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. मंगळवारी रात्रीपासून बुधवारी सकाळी सुमारे ७.३० ते ८ वाजेपर्यंत पथविभागाकडून करण्यात आलेले डांबरीकरण काही तासांतच पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून खोदण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व नाराजी व्यक्त होत असून, महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे..नव्या डांबरीकरणावरून सकाळी अंदाजे १०.३० वाजता पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी आले आणि पाणी लाईनवर ‘जोडकाम करण्याच्या’ कारणाखाली नव्याने केलेले डांबर खोदून काढले. गेल्या ७–८ दिवसांपासून या ठिकाणी रस्ता उखडलेला असताना संबंधित विभागाने हे काम का केले नाही, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. स्वारगेट पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, संबंधित माहिती नसल्याचे सांगण्यात आल्याचे स्थानिकांनी सांगितले..पिंपरी सामाजिक उत्तरदायित्व वडके.एका बाजूला वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त असतानाच नव्याने केलेल्या कामाचे काही तासांतच झालेले खोदकाम हे प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावाचे ज्वलंत उदाहरण असल्याची टीका नागरिकांनी केली आहे. महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे आणि विभागीय संवादाअभावी सार्वजनिक पैशांचा चुराडा होत असल्याचा नागरिकांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. याबाबत पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश जाधव यांना संपर्क केला असता होवू शकला नाही..सात–आठ दिवस रस्ता खोदलेला असताना हे अधिकारी झोपले होते का? तेव्हाच काम का केलं नाही? आमच्या वेळेचा, पैशांचा आणि सहनशक्तीचा असा खेळ करता येतो कारण यांना जबाबदारीच नाही. हा सरळसरळ गलथानपणा आहे! रात्रभर डांबर घालून तेच सकाळी खोदणं म्हणजे जनतेची थेट थट्टा आहे.- कुणाल बेलदरे, स्थानिक नागरिकपथविभागाकडून डांबरीकरण करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज विभागाला पत्र देण्यात आले होते. त्यावर पाणीपुरवठा विभाग आणि पथविभागाच्या कनिष्ठ अभियंता यांनी समन्वय साधत, पाणीपुरवठा विभागाने सांगितलेल्या नळजोड असलेल्या जागेत डांबरीकरण केले नव्हते. पाण्याच्या लाईन लिकेजच्या जागी डांबरीकरण केले नव्हते. खोदाई दरम्यान रस्त्याच्या बाजूचे थोडे डांबर निघाले आहे.- व्यंकटेश इंद्राक्षे, उप अभियंता पथविभाग.Pune News : हडपसरच्या ७४३ कंत्राटी झाडण कामगारांचे आर्थिक-मानसिक शोषण उघड; आवाज उठवताच कामावरून काढण्याची धमकी!.पाणीपुरवठा विभाग आणि पथ विभागाच्या समन्वयातून खोदकाम करण्यात आले आहे. खोदकाम करण्यापूर्वी संबंधित ठिकाणी पाणीपुरवठा विभागाकडून मार्किंग देखील पथ विभागाला दिले होते. त्यानुसार पथ विभागाने संबंधित ठिकाणी डांबर टाकले नव्हते.- सतीश जाधव, कार्यकारी अभियंता स्वारगेट पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.