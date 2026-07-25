Pandharpur Wari 2026: वारीतील १५ वर्षांच्या सेवेचा गौरव; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राजश्री भागवत यांचा सन्मान

पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील नारोडी गावच्या राजश्री नितीन भागवत या गेली एक तपाहून अधिक तब्बल १५ वर्षे आळंदी ते पंढरपूर माऊलींच्या रथा समोर पालखी मार्गावर रांगोळीच्या पायघड्या घालण्याचे विनामुल्य सेवा करत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आषाढी एकादशीला पंढरपूर ला दर्शनाला आले असता त्यांनी राजश्री भागवत यांचा सत्कार करून कौतुक केले आहे..राजश्री भागवत या गेली १५ वर्ष वारी दरम्यान पालखी समोर रांगोळी काढण्याची सेवा विनामूल्य करत आहे. रांगोळीच्या पायघड्या घालत असताना रांगोळी मधून अनेक सामाजिक संदेश देण्याचा नेहमी त्या प्रयत्न करतात त्यामध्ये झाडे लावा ,पाणी वाचवा यासारखे अनेक विषयांवर रांगोळी साकारली आहे त्यांच्या या कलेचे कौतुक काल शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूर या ठिकाणी केले. .राजश्री भागवत गेली चार वर्षे आपल्या छोट्या साडेचार वर्षाच्या मुलगा विराज नितीन भागवत याला सोबत घेऊन वारी करत आहे तो पाच महिन्याचा असल्यापासून त्या वारी करत आहे. यावर्षी विराज नेही आपल्या आईसोबत पालखी समोर रांगोळी काढली आहे. विराज जरी साडेचार वर्षाचा असला तरी त्याची हि पाचवी वारी आहे. कारण विराज आईच्या पोटात असताना त्याची एक वारी घडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.