निरगुडसर : वळती (ता.आंबेगाव)येथील राखीव वनक्षेत्रात अवैध वृक्षतोड केल्याप्रकरणी मंचर वनपरिक्षेत्राच्या पथकाने मोठी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली आहे. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.वळती येथील राखीव वन कक्ष क्रमांक २४२ मधील गट क्रमांक ८९७ मध्ये कडुलिंब प्रजातीची सात आणि बाभूळ प्रजातीची दोन अशी एकूण नऊ झाडे अज्ञात व्यक्तींनी अवैधपणे तोडल्याचे वन विभागाच्या निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी वनगुन्हा दाखल करण्यात आला होता..वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली मंचर वनपरिक्षेत्राच्या पथकाने या गुन्ह्याचा तपास सुरू केला. तपासादरम्यान वृक्षतोड केलेल्या लाकडाची वाहतूक करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीबाबत गोपनीय माहिती मिळाली. त्यानुसार ट्रॅक्टरमालक अक्षय गोपीनाथ भोर (रा. रांजणी,) याला चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले. त्याच्यासोबत आलेला अक्षय रमेश भोर (रा. वळती) याचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले.चौकशीदरम्यान दोघांनी गुन्ह्याची कबुली दिली; मात्र गुन्ह्यातील संबंधित मुद्देमाल आणि इतर बाबींची योग्य माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे वन विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी दुपारी चार वाजता दोन्ही आरोपींना अटक केली. .त्यांना २७ नोव्हेंबर रोजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, घोडेगाव यांच्या न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.या कामकाजात वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले आणि सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ॲड. पाचरणे यांनी प्रभावी बाजू मांडली. वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे आणि सहाय्यक वनसंरक्षक अमृत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. वनपाल, वनरक्षक आणि वाहनचालक यांच्या पथकाने कारवाई यशस्वी केली..दाखल गुन्ह्यातील उर्वरित मुद्देमाल हस्तगत करणे तसेच फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी वन विभागाने तीन विशेष पथके तैनात केली आहेत. वनसंपदेचे नुकसान करणाऱ्या आणि अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिला.शासकीय राखीव वनात अतिक्रमण करून अवैध वृक्षतोड करणे आणि त्याची वाहतूक करणे हा भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील तरतुदींचा भंग असून, हा दखलपात्र व अजामीनपात्र स्वरूपाचा गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद असल्याचे सहाय्यक वनसंरक्षक अमृत शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.