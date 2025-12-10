Dilip Walse Patil : आंबेगाव–शिरूरला विकासाचे पंख; सात कामांसाठी तब्बल ४९ कोटी ८९ लाखांचा निधी मंजूर!

मंचर : “ नागपूर विधिमंडळ आधिवेशनात सन २०२५-२६ पूरक मागण्या अंतर्गत आंबेगाव–शिरूर विधानसभा मतदारसंघात सात विविध विकासकामांसाठी ४९ कोटी ८९ लाख ६७ हजार रुपये निधी मंजूर झाला आहे.शिक्षण, आरोग्य, तांत्रिक पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कामांची अंमलबजावणी जलदगतीने सुरू होईल.” अशी माहिती राज्याचे माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे–पाटील यांनी दिली..विकास कामाचे नाव व मंजूर निधीगोहे(ता.आंबेगाव)शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतर करणे- ७० लाख ६१ हजार रुपये(चालू असलेले काम)तेरुंगण(ता.आंबेगाव)शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतर करणे- ६५ लाख ७६ हजार रुपये (चालू असलेले काम)आहुपे(ता.आंबेगाव)शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतर करणे- ६९ लाख ३० हजार रुपये (चालू असलेले काम).Maharashtra Politics: आठवडी बाजारावरून भाजप-शिंदेसेना आमनेसामने, कल्याणमध्ये पुन्हा वातावरण तापले!.सार्वजनिक आरोग्य विभागतांबडेमळा - मंचर(ता.आंबेगाव)२०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय- ४४ कोटी रुपये (चालू असलेले काम)ग्रामीण रुग्णालय मलठण(ता.शिरूर)फर्निचर ,संरक्षण भिंत व विद्युतीकरण काम - दोन कोटी रुपये (नवीन काम)ग्रामीण रुग्णालय पाबळ(ता.शिरूर)फर्निचर काम - एक कोटी २३ लाख रुपये (नवीन काम)तंत्र शिक्षण विभागअवसरी खुर्द(ता.आंबेगाव) : -शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतीची दुरुस्ती व सुरक्षा भिंतीची उंची वाढविणे - ६१ लाख रुपये ( नवीन काम).सदर कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याविषयी व कामे दर्जेदार होण्याविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिले आहेत असे दिलीपवळसे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान मोठ्या प्रमाणात विकास निधी प्राप्त झाल्यामुळे मंचर ,तांबडे मळा, अवसरी खुर्द,गोहे , तेरंगण, अहुपे , पाबळ, मलठण आदि गावातील ग्रामस्थांनी वळसे पाटील यांचे मोबाईल द्वारे संपर्क करून अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.