Dilip Walse Patil : आंबेगाव–शिरूरला विकासाचे पंख; सात कामांसाठी तब्बल ४९ कोटी ८९ लाखांचा निधी मंजूर!

Nagpur Session : आंबेगाव–शिरूर मतदारसंघातील शिक्षण, आरोग्य आणि तांत्रिक क्षेत्रातील सात विकासकामांसाठी ४९ कोटी ८९ लाख ६७ हजारांचा निधी मंजूर झाला. या निर्णयामुळे आदिवासी आश्रम शाळा, ग्रामीण रुग्णालये आणि तांत्रिक शिक्षण प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
मंचर : “ नागपूर विधिमंडळ आधिवेशनात सन २०२५-२६ पूरक मागण्या अंतर्गत आंबेगाव–शिरूर विधानसभा मतदारसंघात सात विविध विकासकामांसाठी ४९ कोटी ८९ लाख ६७ हजार रुपये निधी मंजूर झाला आहे.शिक्षण, आरोग्य, तांत्रिक पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कामांची अंमलबजावणी जलदगतीने सुरू होईल.” अशी माहिती राज्याचे माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे–पाटील यांनी दिली.

