Education News : आंबेगाव सुपर 23 विद्यार्थ्यांची मुंबई विज्ञान सफर; डॉ. अरविंद परांजपे यांची प्रेरणादायी भेट, नेहरू तारांगण-राजभवन अनुभवातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन बळकट

Ambegaon Super 23 students gain scientific temper through Nehru Planetarium and Raj Bhavan visit : आंबेगाव सुपर २३ विद्यार्थ्यांची मुंबई वैज्ञानिक सहल; होमी भाभा केंद्र, नेहरू तारांगण, राजभवन भेटीतून विज्ञानाची रोमांचक सफर आणि संशोधनाची प्रेरणा
Science Odyssey: Students Explore Homi Bhabha Centre and Interactive Science Exhibits

मुंबई येथील राज्यपालांचे निवासस्थान राजभवन येथील ऐतिहासिक दरबार हॉलमध्ये अधिकाऱ्यांसमवेत आंबेगाव सुपर 23 चे विद्यार्थी.

चंद्रकांत घोडेकर
घोडेगाव : पंचायत समिती आंबेगाव शिक्षण विभाग, आयुका वेधशाळा गिरवली व आयुका पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने, मोरडे फुड्स प्रा. ली. मंचर यांच्या सहकार्याने आंबेगाव सुपर 23 उपक्रमातील यशस्वी 23 विद्यार्थी व त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक यांची वैज्ञानिक सहल मुंबई येथे नेण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा. त्यांच्यातील जिज्ञासू, तसेच चौकस वृत्तीला आणि कल्पकतेला वाव मिळावा हा या उपक्रमाचा उद्देश होता.

