Education News : आंबेगाव सुपर 23 विद्यार्थ्यांची मुंबई विज्ञान सफर; डॉ. अरविंद परांजपे यांची प्रेरणादायी भेट, नेहरू तारांगण-राजभवन अनुभवातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन बळकट

घोडेगाव : पंचायत समिती आंबेगाव शिक्षण विभाग, आयुका वेधशाळा गिरवली व आयुका पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने, मोरडे फुड्स प्रा. ली. मंचर यांच्या सहकार्याने आंबेगाव सुपर 23 उपक्रमातील यशस्वी 23 विद्यार्थी व त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक यांची वैज्ञानिक सहल मुंबई येथे नेण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा. त्यांच्यातील जिज्ञासू, तसेच चौकस वृत्तीला आणि कल्पकतेला वाव मिळावा हा या उपक्रमाचा उद्देश होता..आयुकाचे संचालक डॉ. रघुनाथन श्रीआनंद, विज्ञान प्रसार अधिकारी श्री. समीर धुर्डे,पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, शिक्षण अधिकारी संजय नाईकडे , गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अनोख्या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते..वैज्ञानिक शैक्षणिक सहलीच्या पहिल्या दिवशी होमी भाभा विज्ञान केंद्र, मुंबई येथे संस्थेचे संचालक शास्त्रज्ञ डॉ. अर्नब भट्टाचार्य यांनी विद्यार्थ्यांची संवाद साधला. मुलांनी प्रश्न विचारावेत, प्रत्येक घटनेमागील कार्यकारण भाव समजून घ्यावा. असा संदेश त्यांनी दिला. चंद्राच्या कला का दिसतात? चंद्राचा पृथ्वीवरून अर्धाच भाग का दिसतो? या विविध प्रश्नांची उत्तरे प्रत्यक्ष कृती, प्रात्यक्षिक, अनुभव यातून विद्यार्थ्यांना देण्यात आली.सर्व विद्यार्थ्यांना नकाशा रेखाटण्याची संधी देण्यात आली. सायंकाळी न्युटॉनिकल रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप मधून गुरु, शुक्र व चंद्र निरीक्षणाची अर्थात आकाश दर्शनाची संधी विद्यार्थ्यांनी अनुभवली..दुसऱ्या दिवशी भारतातील सर्वात मोठे परस्परसंवादी विज्ञान केंद्र पाहण्याची संधी मिळाली. यातील सायन्स ओडिसी आणि थ्रीडी शो ने विद्यार्थ्यांना विज्ञानाची रोमांचक सफर घडवून आणली. ऑस्ट्रेलिया जंगलातील जैवविविधता, सूर्यमाला, मोशन स्टीमुलेशन शो, अणुऊर्जा प्रकल्पांची अनोखी उपयुक्तता विद्यार्थ्यांनी आत्मीयतेने समजून घेतली.नेहरू तारांगण येथील प्रमुख खगोलशास्त्रीय केंद्राच्या सहलीतून विद्यार्थ्यांनी खगोल शास्त्रज्ञ बनल्याचा आनंद उपभोगला. नेहरू तारांगणचे संचालक शास्त्रज्ञ डॉ. अरविंद परांजपे यांची प्रेरणादायी भेट, त्यांच्याशी साधलेला संवाद, प्रतिक्रियांमधून निर्माण झालेले कुतूहल, गोलाकार छतावरील डिजिटल प्रक्षेपण, अंतराळ संशोधनाशी संबंधित विविध मॉडेल्स, चित्रे, नो युवर स्टार्स, चंद्रयान मोहीम या विविध उपक्रमातून प्रत्यक्ष चंद्रावर गेल्याची अनुभूती विद्यार्थ्यांना मिळाली. खगोलशास्त्रातील गुंतागुंतीचे विषय त्यांनी सोप्या भाषेत समजून घेतले. विद्यार्थ्यांनी अनेक प्रश्न विचारून शंकांचे निरसन डॉक्टर अरविंद परांजपे यांच्याकडून करून घेतले..सहलीच्या तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची घोषणा ज्या ठिकाणावरून झाली त्या राज भवनाच्या ऐतिहासिक ठिकाणी जाण्याचा अनोखा आनंद मुलांनी अनुभवाला. राजभवनातील दरबार हॉलचे महत्व, राज्यपालांचे सचिव श्री उमेश काशीकर, आरोग्य विभागाचे सचिव मंगेश शिंदे साहेब यांनी समजावून सांगितले. पाच हजार चौरस फूट क्षेत्रातील ब्रिटिशकालीन बंकर,13 खोल्यांचा दारूगोळा साठवण्यासाठी केलेला उपयोग देखील मुलांनी जाणून घेतला. बंकरच्या जागेतील भव्य भूमिगत संग्रहालयातील स्वातंत्र्यवीरांच्या कार्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात देशाभिमान जागृत झाला. उत्कृष्ट वायू विजन, पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था, इंग्रजांच्या उत्कृष्ट वास्तुशास्त्राचा नमुना असल्याची जाणीव विद्यार्थ्यांना झाली.शैक्षणिक सहलीचे नियोजन आंबेगावच्या गटशिक्षणाधिकारी रूपाली धोका, आयुकाचे वैज्ञानिक सहाय्यक निलेश पोखरकर, विस्तार अधिकारी शैला निमसे, कल्पना टाकळकर, केंद्रप्रमुख नीलकंठ कोरडे यांनी केले..आंबेगाव सुपर 23 शैक्षणिक सहलीत तालुक्यातील विविध केंद्रांमधील सहभागी 23 विद्यार्थी, विज्ञान शिक्षक सुनील पाटील, अरविंद मोढवे, वर्गशिक्षक रोहिदास सोनवणे, रेखा वळसे, कविता वळसे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.आयुकाचे वैज्ञानिक सहाय्यक निलेश पोखरकर म्हणाले, या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सक्षम करणे हा आहे. त्यांना संशोधन व विज्ञान क्षेत्रातील करिअरसाठी यामुळे प्रेरणा मिळेल..शास्त्रज्ञ डॉक्टर अरविंद परांजपे म्हणाले, आंबेगाव सुपर २३ उपक्रम दिशादर्शक आहे. विद्यार्थ्यांनी वैज्ञानिक नाही झाले तरी चालेल मात्र विज्ञान साक्षर व्हा . परिसरातील प्रत्येक घटनेकडे वैज्ञानिक दृष्टीने पहा.रूपाली धोका गटशिक्षणाधिकारी, या सहलीमुळे विद्यार्थ्यांचा वैदिक दृष्टीकोन प्रगल्भ झाला आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद नाविन्यपूर्ण काम करण्याची प्रेरणा देणारा राहील.