पुणे

Ambegaon News: आंबेगावच्या सिद्धराज बाणखेलेंची जलतरणात सुवर्णभरारी; दोन सुवर्ण, एका रौप्यपदकासह राज्यस्तरावर निवड!

Siddhraj Bankhele Shines In Under 19 Freestyle Swimming: एकाच दिवशी तीन पदकांची कमाई; शिंगवेच्या सिद्धराजने जलतरण स्पर्धेत गाजवले नाव
Maharashtra Swimming News Siddhraj Bankhele Shines With Three Medals At Pune Division Championship Earns State Level Selection

Maharashtra Swimming News Siddhraj Bankhele Shines With Three Medals At Pune Division Championship Earns State Level Selection

esakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
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निरगुडसर: अहिल्यानगर येथे झालेल्या १९ वर्षांखालील मुलांच्या पुणे विभागस्तरीय फ्री स्टाईल जलतरण स्पर्धेत आंबेगाव तालुक्यातील शिंगवे येथील श्री भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील सिद्धराज श्रीकांत बाणखेले याने उल्लेखनीय कामगिरी करत घवघवीत यश संपादन केले.

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