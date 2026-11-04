Ambegaon News: आंबेगावच्या सिद्धराज बाणखेलेंची जलतरणात सुवर्णभरारी; दोन सुवर्ण, एका रौप्यपदकासह राज्यस्तरावर निवड!

निरगुडसर: अहिल्यानगर येथे झालेल्या १९ वर्षांखालील मुलांच्या पुणे विभागस्तरीय फ्री स्टाईल जलतरण स्पर्धेत आंबेगाव तालुक्यातील शिंगवे येथील श्री भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील सिद्धराज श्रीकांत बाणखेले याने उल्लेखनीय कामगिरी करत घवघवीत यश संपादन केले. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...सिद्धराज याने १०० आणि २०० मीटर फ्रीस्टाइल जलतरण प्रकारांत प्रथम क्रमांक पटकावत सुवर्णपदक पटकावले तर ५० मीटर या प्रकारात द्वितीय क्रमांक पटकावत रौप्य पदक जिंकले.उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर त्याची राज्यस्तरावरील स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. अहिल्यानगर येथे पुणे विभागीय फ्री स्टाईल जलतरण स्पर्धा ३१ ऑक्टोबर रोजी संपन्न झाल्या.या स्पर्धेत सिद्धराजने एकाच दिवशी ५०,१००,२०० मीटर फ्री स्टाईल जलतरण स्पर्धेत घवघवीत यश मिळवले..१०० आणि २०० मीटरमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावून सुवर्णपदक मिळवले तर ५० मीटरमध्ये द्वितीय क्रमांक पटकावून रौप्य पदक पटकावले.या यशामुळे श्री भैरवनाथ विद्यालयाचे तसेच संस्थेचे नाव संपूर्ण जिल्ह्यात उज्ज्वल झाले आहे.त्याच्या मेहनतीचे, जिद्दीचे आणि क्रीडानैपुण्याचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी. या यशाबद्दल संस्थेच्या वतीने तसेच विद्यालयाचे प्राचार्य डी एन खाडे,सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सिद्धराजचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले.आगामी राज्य स्पर्धेसाठी त्याला शुभेच्छा देत, त्याने यापुढेही अशीच उज्ज्वल कामगिरी करून विद्यालयाचा नावलौकिक वाढवावा,अशी अपेक्षा व्यक्त केली.फोटो खाली ओळ: शिंगवे(ता.आंबेगाव) येथील श्रीभैरवनाथ विद्यालयाचा विद्यार्थी सिद्धराज बाणखेले याने जलतरण स्पर्धेत दोन सुवर्णपदक आणि एक रौप्य पटकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.