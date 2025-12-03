पुणे

Pune Teachers Protest : आंबेगाव तालुक्यात शुक्रवारी शिक्षकांचा ‘आक्रोश मोर्चा’; २८२ शाळांतील १,१५० शिक्षक सामूहिक रजेवर!

Teachers Strike : आंबेगाव तालुक्यातील २८२ शाळांतील १,१५० शिक्षकांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात आक्रोश मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला आहे. संचमान्यता, टीईटी अट आणि अतिरिक्त कामाच्या भारामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
Teachers’ unions from Ambegaon Taluka prepare for a massive protest in Pune

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
मंचर : “आंबेगाव तालुक्यातील २८२ प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील एक हजार १५० शिक्षक विविध मागण्यांकडे राज्यशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (ता.५) रोजी रजेवर जाणार असून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मोर्चा ची जय्यत तयारी झाली आहे.”अशी माहिती आंबेगाव तालुका प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सचिन तोडकर व सरचिटणीस सुनील भेके यांनी दिली.

