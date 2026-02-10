पुणे

Ambegaon News : 'राष्ट्रवादीचे पानिपत करू, या दोन बिबट्यांना पिंजऱ्यात बंद करू'

आंबेगावमध्ये ‘शेवटच्या फेरी’ने फिरवले निकालाचे चित्र; राष्ट्रवादीची नियोजनबद्ध बाजी
vivek walse patil

vivek walse patil

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषद पाच गट व पंचायत समितीच्या दहा गणांसाठी झालेली निवडणूक यंदा चांगलीच अटीतटीची ठरली. राज्याचे माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसयांना लक्ष करत विरोधकांनी एकत्रित आघाडी उभारून जोरदार वातावरणनिर्मिती केली होती.

NCP
ambegaon
manchar
Result
winner
panchayat samiti election
Dilip Walse Patil
zp election

