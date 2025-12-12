पुणे

Ambegaon Leopard : वळती परिसरात बिबट्याच्या वावराला अखेर खीळ; थिटे मळ्यात आठ महिन्याचा बछडा पिंजऱ्यात जेरबंद!

Ambegaon Wildlife : आंबेगाव तालुक्यातील वळती-थिटे मळ्यात लावलेल्या पिंजऱ्यात आठ महिन्याचा नर बिबट्याचा बछडा आज पहाटे जेरबंद झाला. वनविभागाची रेस्क्यू टीम तात्काळ दाखल होऊन बछड्याला सुरक्षित ताब्यात घेण्यात आले.
Sakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
Updated on

निरगुडसर : वळती (ता.आंबेगाव) येथील थिटे मळ्यात शुक्रवार (ता.१२) रोजी पहाटे नर जातीचा आठ महिन्याचा बछडा जेरबंद झाला. आंबेगाव तालुक्यातील वळती परिसरात दोन पिंजरे लावण्यात आले आहेत.

जवळेतील लायगुडे मळ्यात बछडा जेरबंद
pune
ambegaon
Leopard
Forest department
wildlife department

