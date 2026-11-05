पुणे

Ambegaon News: आंबेगावकरांना दिलासा! पाणी-चारा टंचाई निवारणासाठी जून २०२७ पर्यंतचा आराखडा तयार; ६५ टँकरची तयारी

Ambegaon May Need 65 Water Tankers to Tackle Water Scarcity: आंबेगावमध्ये पाणी-चारा टंचाईवर मोठे नियोजन; विहिरी, बोअरवेल आणि टँकरसाठी आराखडा
Ambegaon Taluka Plans for Water and Fodder Shortage Till June 2027 with Borewell Repairs and Possible 65 Water Tankers

Ambegaon Taluka Plans for Water and Fodder Shortage Till June 2027 with Borewell Repairs and Possible 65 Water Tankers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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घोडेगाव : ( ता. आंबेगाव)येथील पंचायत समिती सभागृहात आंबेगाव तालुक्यातील आगामी काळातील पाणी व चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक पार पडली. जून 2027 पर्यंत टंचाई आराखड्यानुसार काम होईल. त्यात कोणताही निधी कमी पडणार नाही. अशी ग्वाही बैठकीत माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील दिली.

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