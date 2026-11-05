Ambegaon News: आंबेगावकरांना दिलासा! पाणी-चारा टंचाई निवारणासाठी जून २०२७ पर्यंतचा आराखडा तयार; ६५ टँकरची तयारी

घोडेगाव : ( ता. आंबेगाव)येथील पंचायत समिती सभागृहात आंबेगाव तालुक्यातील आगामी काळातील पाणी व चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक पार पडली. जून 2027 पर्यंत टंचाई आराखड्यानुसार काम होईल. त्यात कोणताही निधी कमी पडणार नाही. अशी ग्वाही बैठकीत माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील दिली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...वळसे पाटील म्हणाले, बैठकीत १ ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीत निर्माण होणाऱ्या पाणी व चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी एका वर्षाचा सर्वसमावेशक नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला आहे.यासाठी लागणारा निधी व सर्वतोपरी मदत कधीही कमी पडू दिली जाणार नाही..टंचाईच्या काळात विहीर अधिग्रहण, बोरवेल व विहीर दुरुस्ती, नवीन विंधन विहिरींची खोदाई आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले असून, तालुक्यात अंदाजे ६५ टँकरची आवश्यकता भासू शकते याची मागणी आराखड्यात नोंदवण्यात आली आहे.तसेच पशुसंवर्धन विभागामार्फत जनावरांचा चारा व पाणी आणि कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना चारा निर्मितीसाठी खते व बियाणे तातडीने उपलब्ध करून देत जलस्त्रोत बळकट करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...\rया बैठकीला जुन्नर-आंबेगावच्या उपविभागीय अधिकारी अर्चना तांबे, शिरूर-हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी, आंबेगावचे तहसीलदार राहुल सारंग, शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के, पंचायत समिती सभापती कैलासबुवा काळे, उपसभापती ज्योती पारधी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, शिरूरचे गटविकास अधिकारी महेश डोके, समाजकल्याणचे माजी सभापती सुभाष मोरमारे, प्रकाश घोलप तसेच पंचायत समितीचे सदस्य व तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.