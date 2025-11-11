Pune News : वासुली रस्त्यावरील सांडपाणी योजनेला सुरुवात; सकाळ मधील बातमीचा परिणाम!

आंबेठाण : नागरिकांना त्रासदायक ठरणाऱ्या वासुली फाटा ते वासुली गाव ( ता.खेड ) या दरम्यानच्या सांडपाणी योजनेला अखेर मुहूर्त मिळाला असून एमआयडीसीच्या माध्यमातून या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.या भागात मोठ्या प्रमाणात रहिवासी वस्ती झाली होती परंतु सांडपाणी योजना नसल्याने सांडपाणी मुख्य रस्त्यावरून धावत होते.त्यामुळे नागरिकांना दुर्गंधी आणि रोगराईचा सामना करावा लागत होता.परंतु अखेर या कामाला सुरुवात झाल्याने स्थानिक नागरिकांसह प्रवाशांनी सुटकेचा विश्वास सोडला आहे..याबाबत दैनिक सकाळने वृत्त प्रसिद्ध करीत या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. चाकण एमआयडीसीत घरे गेलेल्या नागरिकांना घरांचे परतावे देण्यात आले तर भूमिहीन होत असणाऱ्या लोकांना जमिनी स्वरूपात परतावा देण्यात आला.परंतु या परताव्याला कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात नसल्याने सांडपाणी आणि कचऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता.त्याचाच एक भाग म्हणून वासुली फाटा परिसरात परतावे दिलेल्या नागरिकांचा सांडपाण्याचा प्रश्न होता.सांडपाणी रस्त्यावर वाहत आसल्याने दुर्गंधी सुटत होती.पाऊस नसताना देखील रस्त्यावर पावसाळ्याप्रमाणे गटाराचे पाणी वाहत होते..आडाळी एमआयडीसी अडकली कुठे0.याबाबत दैनिक सकाळने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याची दखल घेत आमदार बाबाजी काळे यांनी तात्काळ एमआयडीसी अधिकारी आणि अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून हे काम तात्काळ मार्गी लावावे अशी सूचना केली.त्यानंतर या कामाला सुरुवात करण्यात आली.नागरिकांना भेडसावणारा प्रश्न दैनिक सकाळने उचलून धरल्याबद्दल आमदार काळे यांनी दैनिक सकाळचे आभार मानले. सद्या होत असलेली बंदिस्त गटार योजना ६०० मीटर लांबीची असून त्यात गरजेच्या ठिकाणी चेंबरचा समावेश आहे. ही गटार योजना व्हावी यासाठी वासुली ग्रामपंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील वेळोवेळी एमआयडीसीकडे पाठपुरावा केला होता..दीपक लिंभोरे ( उपसरपंच,वासुली ) एमआयडीसीने या गटार योजनेचा प्रश्न मार्गी लागून स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांची मोठी समस्या दूर केली आहे.आता आमची दुर्गंधी आणि रोगराईतून मुक्तता होणार आहे.दैनिक सकाळने याबाबत बातमी दिली आणि एमआयडीसीने देखील नागरिकांची गरज ओळखून तात्काळ या कामाला सुरुवात केली याबद्दल या दोघांचेही आमच्या ग्रामस्थांकडून आभार.प्रकाश भडंगे ( उपअभियंता,एमआयडीसी ) नागरिकांच्या मागणीनुसार या ठिकाणी पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी वाहिनी टाकण्यात येत आहे. याबाबत सकाळने वृत्त प्रसिद्ध केले होते तसेच आमदार काळे यांनी देखील हे काम तात्काळ मार्गे लावावे अशा सूचना केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.