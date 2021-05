रात्री-अपरात्री सायरन वाजवण्यास रुग्णवाहिकांना बंदी; सकाळच्या बातमीची दखल

केडगाव : रुग्णवाहिकांना रात्रीच्यावेळी सायरन वाजविण्यास पुणे प्रादेशिक कार्यालयाने बंदी घातल्याने ज्येष्ठ नागरिक व रूग्णांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 'रूग्णवाहिकांच्या सायरनचा आवाज भरवतोय धडकी', अशी बातमी सकाळने काल (ता.९) प्रसिद्ध केली होती. या वृत्ताची व नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत सायरनला बंदी घातल्याने अधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेतल्याचे मत व्यक्त होत आहे. महामार्गावरून रात्रीच्या वेळी रूग्णवाहिका सायरन वाजवत जात असल्याने महामार्गालगत राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना व रुग्णालयांमधील रूग्णांना त्याची धडकी भरत होती. (Ambulances banned from sounding sirens night and day Notice the morning news)

अनेक दिवस ही समस्या भेडसावत होती. सकाळने या समस्येला वाचा फोडली अन् अधिका-यांनी रात्रीच्या वेळी सायरन वाजवू नये, असे आदेश काढले. या आदेशाबाबत अनेक डॉक्टरांनी समाधान व्यक्त केले आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी आदेशात म्हटले की, "या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. अनावश्यक वेळी हॅार्न व सायरन वाजविल्याने ध्वनी प्रदुषणही होत आहे. अनावश्यक आवाजाने भीती निर्माण होऊन नागरिकांची झोपमोड होत आहे. याशिवाय घरच्या घरी उपचार घेणारे रूग्ण व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे." डॉ. विजयकुमार भागवत म्हणाले, "कोरोनाकाळात रूग्णवाहिका चालकांची भूमिका फार महत्वाची राहिलेली आहे. जिथे नातेवाईकसुद्धा दुरावतात. तिथे चालक माणुसकीतून काम करतात."

बारामती येथील सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र केसकर म्हणाले, "अनावश्यक तेथे वाहनाचा हॅार्न वाजवू नये असाही कायदा आहे. चुकीचे काम करणा-यांवर कारवाई केली जाईल. रूग्णवाहिका चालक रूग्ण व ज्येष्ठांचा विचार करतील अशी आशा आहे. सायरनमुळे नकारात्मक वातावरण तयार होते."

बोरीपार्धी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत रूग्णवाहिका असलेली चार कोविड हॉस्पिटल आहेत. भीमा पाटस कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष आनंद थोरात यांच्या सुचनेवरून त्या सर्वांना सरपंच सुनील सोडनवर यांनी सोमवारी सायरनच्या योग्य वापराबाबतचे पत्र दिले आहे.