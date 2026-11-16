Amit Shah : केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची पुण्यातील भारत फोर्ज कारखान्याला भेट; कंपनीच्या ६० वर्षांच्या प्रवासानिमित्त स्मृतिफलकाचे अनावरण

पुणे : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी रविवारी (ता. १५) पुण्यातील कल्याणी समूहाच्या ‘भारत फोर्ज’ कारखान्याला भेट दिली. या वेळी त्यांनी कंपनीच्या स्थापनेला ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त विशेष स्मृतिफलकाचे अनावरण केले. तसेच ‘उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स’साठी (यूपी-एसटीएफ) तयार करण्यात आलेल्या ५.५६x४५ मिमी रायफल्सच्या पहिल्या तुकडीला शहा यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आले. .भारत फोर्ज लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक बाबा कल्याणी यांनी शहा यांचे स्वागत केले. या भेटीदरम्यान शहा यांनी कारखान्यातील विविध फोर्जिंग विभागांची पाहणी केली. कंपनीच्या सहा दशकांच्या प्रवासात अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कामगिरी, संशोधन आणि देशाच्या औद्योगिक विकासातील योगदान अधोरेखित करणाऱ्या स्मृतिफलकाचे अनावरणही त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. \r\n\r.या वेळी भारत फोर्जची संरक्षण क्षेत्रातील उपकंपनी कल्याणी स्ट्रॅटेजिक सिस्टिम्स लिमिटेडच्या (केएसएसएल) उत्पादनांची माहिती शहा यांना देण्यात आली. देशात विकसित आणि उत्पादित करण्यात येणारी लहान शस्त्रे, तोफा, दारूगोळा यंत्रणा तसेच हवेत, जमिनीवर आणि पाण्यात कार्यरत मानवरहित यंत्रणांचा यामध्ये समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.