पुणे

Amit Shah : केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची पुण्यातील भारत फोर्ज कारखान्याला भेट; कंपनीच्या ६० वर्षांच्या प्रवासानिमित्त स्मृतिफलकाचे अनावरण

Amit Shah Visits Bharat Forge Pune Plant : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पुण्यातील भारत फोर्ज कारखान्याला भेट दिली. कंपनीच्या साठाव्या वर्धापनदिनानिमित्त स्मृतिफलकाचे अनावरण करून यूपी एसटीएफसाठी तयार रायफल्स रवाना केल्या.
Amit Shah Visits Bharat Forge Pune Plant

Amit Shah Visits Bharat Forge Pune Plant

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी रविवारी (ता. १५) पुण्यातील कल्याणी समूहाच्या ‘भारत फोर्ज’ कारखान्याला भेट दिली. या वेळी त्यांनी कंपनीच्या स्थापनेला ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त विशेष स्मृतिफलकाचे अनावरण केले. तसेच ‘उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स’साठी (यूपी-एसटीएफ) तयार करण्यात आलेल्या ५.५६x४५ मिमी रायफल्सच्या पहिल्या तुकडीला शहा यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आले.

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