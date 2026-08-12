आम्ही चर्चेस तयार : शहा

नवी दिल्ली, ता. १२ (पीटीआय) : ‘नीट’ प्रश्नपत्रिकाफुटीप्रकरणी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत संसदेत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास मी तयार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. या विषयावर चर्चेसाठी विरोधी पक्षांशी चर्चा करून वेळ निश्चित करावी, अशी विनंती त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्राद्वारे आज केली. ‘‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयकावर चालू अधिवेशनात आधीच चर्चा झाली आहे. मात्र, त्यावेळी एकाही विरोधी सदस्याने सभागृहात ‘नीट’ परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. असे असूनही, सरकार या विषयावर पुन्हा चर्चा करण्यास तयार आहे. मी या चर्चेदरम्यान सभागृहात उपस्थित राहून विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार आहे. आपण विरोधी पक्षांशी चर्चा करून आजपासूनच या विषयासाठी योग्य वेळ निश्चित करावी,’’ असे शहा यांनी पत्रात म्हटले आहे.
भाषण नको, उत्तर द्या : राहुल
गृहमंत्री अमित शहा यांनी विद्यार्थी आंदोलनावर चर्चेसाठी दिलेले निमंत्रण म्हणजे त्यांची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याचा शेवटच्या क्षणी केलेला प्रयत्न आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज केली. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवण्याचे आदेश कोणी दिले, हे देशातील तरुणांना जाणून घ्यायचे आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. संसदेत शहांचे काल्पनिक विचार आणि भाषण ऐकण्यात विरोधकांना रस नसल्याचे गांधी यांनी स्पष्ट केले. शहा यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले असतील, तर ते दोषी आहेत आणि जर त्यांनी आदेश दिले नसतील, तर ते अकार्यक्षम आहेत. या दोन्ही परिस्थितीत त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, असे राहुल म्हणाले.
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