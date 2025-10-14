Amit Thackeray : अमित ठाकरे यांची पोलिस आयुक्तांशी भेट; कायदा सर्वांसाठी समान असावा, अशी मागणी

पुणे

Pune Police : मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन, मनविसे पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल असताना त्याच प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या अभाविप कार्यकर्त्यांवरही समान कारवाई करण्याची मागणी केली, तसेच पुणे शहरात वाढत असलेल्या पब संस्कृती आणि गुन्हेगारीवर कठोर कारवाईची भूमिका मांडली.
पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी मंगळवारी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मनविसे पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला असताना, त्याच प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कार्यकर्त्यांवर मात्र कारवाई झालेली नाही, असे निदर्शनास आणत कायदा सर्वांना समान असावा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.

