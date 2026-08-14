पुणे

Pune News : अमितेश कुमार, चौबे, चौधरी यांचा गौरव; पुण्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांचा ‘अतिउत्कृष्ट’ व ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ने सन्‍मान

पोलिस दलातील उल्लेखनीय आणि गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल राज्यातील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यंदाचे (२०२६) केंद्रीय पोलिस दलाचे ‘अतिउत्कृष्ट’ व ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ जाहीर करण्यात आले.
Amitesh Kumar, Vinaykumar Chaube and Varsha Kedar Chaudhary

Amitesh Kumar, Vinaykumar Chaube and Varsha Kedar Chaudhary

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पोलिस दलातील उल्लेखनीय आणि गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल राज्यातील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यंदाचे (२०२६) केंद्रीय पोलिस दलाचे ‘अतिउत्कृष्ट’ व ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, पिंपरी-चिंचवड तसेच पुण्यातील विविध पोलिस युनिटमध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

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