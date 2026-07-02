Amol Kolhe leaving Sharad Pawar : खासदार अमोल कोल्हे शरद पवारांची साथ सोडणार?; 'महायुतीकडून ऑफर आल्यास विचार करू'

Amol Kolhe latest news : "माझं वक्तव्य फक्त पुणे-नाशिक रेल्वेच्या संदर्भात होतं. त्याचा वेगळा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न झाला," असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी दिले. महायुतीत प्रवेशाच्या चर्चांवर त्यांनी पूर्णविराम देत पक्षाचे सर्व खासदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एकसंघ असल्याचा दावा केला..महायुतीकडून ऑफर आल्यास विचार करू, असे वक्तव्य केल्याची चर्चा रंगल्यानंतर अमोल कोल्हे यांनी गुरुवारी माध्यमांसमोर भूमिका स्पष्ट केली. पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आपण प्रतिप्रश्न केला होता, असे त्यांनी सांगितले..कोल्हे म्हणाले, "एका पत्रकाराने विचारले की, भाजपात गेल्याशिवाय पुणे-नाशिक रेल्वे होणार नाही का? त्यावर मी 'अशी काही ऑफर आहे का? रेल्वेच्या संदर्भात आली तर विचार करू,' असे म्हटले होते. ते वक्तव्य केवळ रेल्वे प्रकल्पाच्या संदर्भात होते."पुणे-नाशिक रेल्वेची मागणी संगमनेर, जुन्नर, अकोले, मंचर आणि परिसरातील नागरिकांची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या मागणीसाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले..पक्षातील एकजुटीबाबतही कोल्हे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. "राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष एकत्र आहे आणि एकत्रच राहील. आम्ही सर्व खासदार एकसंघ आहोत. शरद पवार बांधतील ते तोरण आणि सांगतील ते धोरण. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ठामपणे एकत्र आहोत," असे ते म्हणाले..Kolhapur MIDC Updates : टाकळीत 'एमआयडीसी'साठी 47.63 हेक्टर गायरान देणार; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य, काय आहे सरकारचा प्लॅन?.यापूर्वी महायुतीमधून ऑफर आल्यास विचार करू, असे वक्तव्य आणि राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचा दावा करत कोल्हे यांनी त्या चर्चांना स्पष्टीकरणातून उत्तर दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.