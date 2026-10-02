पुणे

Ambegaon Drought: आंबेगाव दुष्काळी यादीतून वगळले; ‘प्रत्यक्ष पाहणी करून फेरविचार करा’, अमोल कोल्हेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Amol Kolhe Seeks Drought Status For Ambegaon Taluka: आंबेगावला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी; प्रत्यक्ष पाहणीसाठी खासदार कोल्हेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Ambegaon Drought Relief Demand Grows As Amol Kolhe Seeks Field Assessment And Review Of The Taluka Exclusion Decision

Ambegaon Drought Relief Demand Grows As Amol Kolhe Seeks Field Assessment And Review Of The Taluka Exclusion Decision

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सकाळ वृत्तसेवा
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-सुदाम बिडकर

पारगाव : आंबेगाव तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करून बाधित शेतकरी व नागरिकांना दुष्काळी अनुदान, सवलती व आवश्यक शासकीय मदत तातडीने द्यावी अशा प्रकारची मागणी शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्राव्दारे केली आहे.

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