Ambegaon Drought: आंबेगाव दुष्काळी यादीतून वगळले; ‘प्रत्यक्ष पाहणी करून फेरविचार करा’, अमोल कोल्हेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

-सुदाम बिडकरपारगाव : आंबेगाव तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करून बाधित शेतकरी व नागरिकांना दुष्काळी अनुदान, सवलती व आवश्यक शासकीय मदत तातडीने द्यावी अशा प्रकारची मागणी शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्राव्दारे केली आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पत्रात पुढे म्हणाले आहे महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दि. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये, खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, विविध दुष्काळी उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र आंबेगाव तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असतानाही, सदर दुष्काळी उपाययोजनांसाठीच्या यादीत आंबेगावचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सद्यस्थितीचा विचार करता, या निर्णयाचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे..आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील लोणी, धामणी, शिरदाळे, मांदळेवाडी, वडगावपीर व पहाडदरा या गावांमध्ये अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे खरीप हंगामातील शेतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. या भागातील मोठ्या प्रमाणातील शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पावसातील खंडाचा पिकांच्या वाढीवर व उत्पादनावर थेट परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचबरोबर पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी व चाऱ्याची उपलब्धता याबाबतही परिस्थिती गंभीर होत आहे..विशेषतः आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात पावसाच्या कमतरतेमुळे खरीप पिकांची स्थिती बाधित झाली असून आगामी काळातील पाणी उपलब्धतेबाबतही चिंता निर्माण झाली आहे. लोणी, धामणी, शिरदाळे, मांदळेवाडी, वडगावपीर व पहाडदरा या गावांमधील प्रत्यक्ष परिस्थितीची तातडीने पाहणी करून पर्जन्यमान, पीकस्थिती, पीकनुकसान व पाणी उपलब्धतेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे..सदर परिस्थितीचा विचार करता, केवळ तालुकास्तरीय सरासरी पर्जन्यमानाच्या आधारे परिस्थितीचे मूल्यांकन न करता पर्जन्यमान, पीकस्थिती, पीकनुकसान, पाणी उपलब्धता, जलस्रोतांची स्थिती व इतर संबंधित निकषांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष बाधित शेतकरी व नागरिक दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rआंबेगाव तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तातडीने प्रत्यक्ष व वस्तुनिष्ठ पाहणी करून संबंधित महसूल, कृषी व इतर यंत्रणांकडून आवश्यक अहवाल मागवावा. तसेच पर्जन्यमान, पीकस्थिती, पीक नुकसान व पाणी उपलब्धता यांसह संबंधित निकषांचा विचार करून आंबेगाव दुष्काळग्रस्त तालुका म्हणून समावेश करण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. तसेच शासन निर्णयानुसार लागू होणाऱ्या दुष्काळी अनुदान, सवलती व आवश्यक शासकीय मदतीचा लाभ संबंधित शेतकरी व नागरिकांना मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना द्यावेत अशी मागणी डॉ. कोल्हे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.