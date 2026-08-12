पुणे

नायब सुभेदार अमोल पळसकर यांची सेवापूर्ती

नायब सुभेदार अमोल पळसकर यांची सेवापूर्ती
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नायब सुभेदार अमोल पळसकर यांची सेवापूर्ती
अहिल्यानगर, ता. १२ ः भारतीय सैन्य दलातील नायब सुभेदार अमोल पळसकर यांनी २२ वर्षे सेवा केली. मूळ गावी खारेकर्जुने (ता. नग) येथे ढोल, ताशाच्या गजरात देशभक्ती गीतांमध्ये मिरवणूक काढून सेवापूर्ती सोहळा साजरा करण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, जिल्हा बँक संचालक रावसाहेब शेळके, आंबेजोगाइ (जि. बीड) येथील पोलिस उपनिरीक्षक देविदास वाघमोडे, आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष कराळे, त्रिदल सैनिक संघाचे अध्यक्ष संजय म्हस्के, नीळकंठ उल्हारे, पारनेर तालुका भूमापन अधिकारी अविनाश ठोकळ आदी उपस्थित होते.

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