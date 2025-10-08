पुणे

MPSC Exam : जाहिरातीतून ‘एएमव्हीआय’ संवर्ग गायब, राज्यात ४६० पेक्षा जास्त जागा रिक्त; उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी

MPSC Protest : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क जाहिरातीत सलग पाचव्या वर्षी 'सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक' (AMVI) या पदाचा समावेश न झाल्याने, ४६० हून अधिक जागा रिक्त असतानाही भरती होत नसल्याने हजारो यांत्रिकी अभियंता विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रज्वल रामटेके

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे नुकतीच ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२५’ या परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. या जाहिरातीत चार संवर्गांसाठी एकूण ९३८ पदांची भरती जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, या जाहिरातीमध्ये ‘सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक’ (एएमव्हीआय) या पदाचा पुन्हा एकदा समावेश न झाल्याने स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सलग पाच वर्षांपासून या पदासाठी एकही जाहिरात निघाली नसल्याने हजारो उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

