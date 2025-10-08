MPSC Exam : जाहिरातीतून ‘एएमव्हीआय’ संवर्ग गायब, राज्यात ४६० पेक्षा जास्त जागा रिक्त; उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी

प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे नुकतीच ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२५’ या परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. या जाहिरातीत चार संवर्गांसाठी एकूण ९३८ पदांची भरती जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, या जाहिरातीमध्ये ‘सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक’ (एएमव्हीआय) या पदाचा पुन्हा एकदा समावेश न झाल्याने स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सलग पाच वर्षांपासून या पदासाठी एकही जाहिरात निघाली नसल्याने हजारो उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..गेल्या दहा वर्षांपासून यांत्रिकी अभियंता पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रात शासकीय नोकरीच्या जाहिरातींचा ओघ जवळपास थांबलाच आहे. विशेषतः परिवहन विभागातील भरती तर अक्षरशः ठप्प झाली आहे. दोन जूनच्या माहिती अधिकारातील (आरटीआय) उत्तरानुसार, ‘एएमव्हीआय’ पदाच्या ६८ जागा रिक्त आहेत. सप्टेंबरमध्ये ३३१ ‘एएमव्हीआय’ अधिकाऱ्यांना मोटार वाहन निरीक्षकपदी (एमव्हीआय) पदोन्नती देण्यात आली. .त्यामुळे ‘एएमव्हीआय’ पदांच्या ३३१ जागा रिक्त झाल्या आहेत. याशिवाय जुलै २०२५ च्या परिपत्रकानुसार आठ नवीन उपप्रादेशिक कार्यालयांसाठी ६० नवीन ‘एएमव्हीआय’ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या सगळ्याचा एकत्रित विचार करता परिवहन विभागात ४६० पेक्षा जास्त ‘एएमव्हीआय’ पदे रिक्त आहेत. मात्र आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये या संवर्गाचा समावेश नसल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे..PMC vs PMRDA Pune News : बांधकाम परवानगीचे अधिकार द्या; समाविष्ट गावांबाबत पुणे महापालिकेचे राज्य सरकारला पत्र.याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘‘परिवहन विभागात मोठ्या प्रमाणात ‘एएमव्हीआय’ पदे रिक्त आहेत. मात्र जाहिरातीमध्ये या संवर्गाचा समावेश नाही, ही शोकांतिका आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून ‘एएमव्हीआय’ची जाहिरात आलेली नाही. माझ्यासारख्या हजारो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांचे वय वाढत चाललं आहे. सरकारला आमचं भविष्य दिसत नाही का?’’.एकीकडे नवीन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये (आरटीओ) उभी राहत आहेत, त्यासाठी ६० नवीन पदे निर्माण झाली आहेत आणि दुसरीकडे शेकडो पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे जनतेची कामे रखडणार आणि आमचे आयुष्य वाया जाणार, याला जबाबदार कोण? त्यामुळे सरकारने त्वरित भरती प्रक्रिया सुरू करावी.- विवेक जाधव, उमेदवार.आम्ही ग्रामीण भागातून शहरात येऊन लाखो रुपये खर्च करून अभ्यास करतो. राज्यात ‘एएमव्हीआय’ची पदे रिक्त असताना ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२५’मध्ये या पदांचा समावेश का केला नाही? प्रशासकीय दिरंगाई आणि सरकारच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आहे. सरकारने तत्काळ रिक्त पदांचे मागणी पत्र आयोगाला पाठवून भरती प्रक्रिया सुरू करावी.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.