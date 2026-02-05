Manchar News : इंडिगोची ‘१० मिनिटांची मनमानी’, आंबेगाव जुन्नर तालुक्यातील ५० प्रवाशांचे लाखोंचे नुकसान; २३ तासांचा नरकप्रवास!

मंचर : मुंबई–अबुधाबी इंडिगो विमानाच्या वेळेवर निर्गमनाच्या नावाखाली तब्बल ५० प्रवाशांना अवघ्या दहा मिनिटांसाठी बोर्डिंग न देता टेकऑफ केल्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घडला आहे. या मनमानी निर्णयामुळे आंबेगाव खेड व जुन्नर तालुक्यातीलप्रवाशांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान तर झालेच; शिवाय शारीरिक व मानसिक छळही सहन करावा लागला आहे. “आमची कोणतीही चूक नसताना इंडिगोने आम्हाला वाऱ्यावर सोडले,” असा संतप्त आरोप चंद्रकांत बांगर व नंदा पडवळ या प्रवाशांनी केला आहे..काय घडले नेमके?बुधवारी(ता.४) पहाटे ५:२५ वाजता मुंबई–अबुधाबी विमान होते. कोणताही धोका नको म्हणून प्रवासी गटाने मंगळवारी ( ता.३ ) रोजी दुपारी तीन वाजताच मंचर येथून मोशी मार्गे मुंबईकडे प्रवास सुरू केला. मात्र लोणावळ्याजवळ टँकर पलटी झाल्याने सात तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागले.पर्याय म्हणून प्रवाशांनी खंडाळ्याहून यू-टर्न घेत लोणावळा गाठले . तेथून बुधवारी ( ता.४) रात्री १२:४० ची कोणार्क एक्सप्रेस पकडली. परंतु ट्रेन एक तास उशिरा सुटल्याने दादरऐवजी ठाण्याला उतरावे लागले. पहाटे साडेतीन वाजतारात्रीच्या वेळी प्रति प्रवासी जवळपास एक हजार भाडे टॅक्सीला देत धावत मुंबई विमानतळ गाठले.तरीही इंडिगोने केवळ १० मिनिटांसाठी ५० जणांचा संपूर्ण गट बोर्डिंग न देता विमान उडवले. त्या वेळी जवळपास अन्य काही प्रवासी प्रतीक्षेत होते, अशी माहिती राजेंद्र शिंदे व नीलिमा बांगर यांनी दिली..Mumbai Airport incident : मुंबई एअरपोर्टवर भीषण विमान दुर्घटना टळली! ; एअर इंडिया अन् इंडिगो विमानांची पंख एकमेकांना धडकली.प्रवाशांचा संताप“आम्ही विमानतळावर पोहोचूनही ऐकले गेले नाही.”“मागील महिन्यात इंडिगोने अनेक विमाने उशिरा सोडली, पण आमच्यासाठी १० मिनिटे थांबले नाहीत.”“आमचे तिकीट, दुबई येथील हॉटेल बुकिंग, व्हिसा व्यवस्था — सगळेच वाया गेले. प्रत्येक प्रवाशाने सर्व खर्चापोटी 25 हजार पाचशे रुपयाचे रक्कम जमा केलेली आहे. त्यापैकी काही प्रवासी तर प्रथमच विमानात बसणार होते. त्यांचे पैसेही बुडाले व प्रवासाचे सुखही मिळाले नाही अशी भावना ही अनेक प्रवाशांनी व्यक्त केली.”इंडिगो कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला आहे..जबाबदार कोण?महामार्गावरील अपघात व्यवस्थापन?रेल्वेचा उशीर?की इंडिगोची अव्यवहार्य वेळेची नीती?या घटनेमुळे विमान कंपन्यांच्या प्रवासी-संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे छाया शिंदे यांनी सांगितले.मागणीया संपूर्ण प्रकरणाची तातडीची चौकशी मागणी: नुकसानभरपाई आणि अधिक प्रवासी-केंद्रित धोरणांची मागणी प्रवाशांनी केली आहे. या मागणीचा पाठपुरावा केंद्रीय नागरी विमानवाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती प्रवाशांनी दिली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.