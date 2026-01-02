भाळवणी येथे आनंदी बाजार ,पालक विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
भाळवणी (ता. मंगळवेढा) ः येथे येथील आनंदी बाजारमध्ये भाजीपाला व खाद्यपदार्थ खरेदी करणारे पालक.
भाळवणी शाळेत आनंद बाजार उत्साहात
मंगळवेढा, ता. २ ः भाळवणी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व बाळकृष्ण विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक जगाचे ज्ञान व्हावे, यासाठी आनंद बाजारचे आयोजन करण्यात आले. या बाजारात चिमुकल्यासह पालकांनी भाजीपाला खरेदीसह खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतला.
येथील मायाका चौकात आयोजित करण्यात आलेल्या या आनंद बाजारचा उद्घाटन सरपंच लक्ष्मण गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष पांडुरंग चौगुले, सेवानिवृत्त शिक्षक विष्णू चौगुले, सुभाष गेजगे मुख्याध्यापक अप्पासाहेब काटकर, सुरेश इंगवले, ग्रामसेविकास सानिया तांबोळी उपस्थित होते.
