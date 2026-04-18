पुणे

Shiradale Village Tradition: शिरदाळे गावात शिखर शिंगणापूरहून आलेल्या महादेव कावडीची प्रदक्षिणा, तरुणांच्या उत्साही सहभागाने सोहळा उजळला

शिरदाळेतील शंभू महादेव कावड मिरवणुकीत शेकडो वर्षांची परंपरा, पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात तरुण-स्त्री-पुरुषांचा उत्स्फूर्त सहभाग
शिरदाळे ता. आंबेगाव: श्रीक्षेत्र शिखर शिंगणापूर येथील यात्रेवरून आलेली महादेवाची कावड नाचवताना तरूण.

शिरदाळे ता. आंबेगाव: श्रीक्षेत्र शिखर शिंगणापूर येथील यात्रेवरून आलेली महादेवाची कावड नाचवताना तरूण.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारगाव : शिरदाळे ता. आंबेगाव येथे शेकडो वर्षापासून सुरू असलेली परंपरे नुसार श्रीक्षेत्र शिखर शिंगणापूर येथील यात्रेवरून आलेल्या महादेवाच्या कावड चे गावातील सर्व मंदिरांना प्रदक्षिणा घालून मिरवणूक काढण्यात आली.

Loading content, please wait...
