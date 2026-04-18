Shiradale Village Tradition: शिरदाळे गावात शिखर शिंगणापूरहून आलेल्या महादेव कावडीची प्रदक्षिणा, तरुणांच्या उत्साही सहभागाने सोहळा उजळला

पारगाव : शिरदाळे ता. आंबेगाव येथे शेकडो वर्षापासून सुरू असलेली परंपरे नुसार श्रीक्षेत्र शिखर शिंगणापूर येथील यात्रेवरून आलेल्या महादेवाच्या कावड चे गावातील सर्व मंदिरांना प्रदक्षिणा घालून मिरवणूक काढण्यात आली..तालुक्याच्या पुर्वभागातील डोंगराच्या पठारावर वसलेलं शिरदाळे गाव पण या आधुनिक युगात देखील पारंपरिक सण, उत्सव येथे अगदी नित्यनियमाने आणि आनंदाने केले जातात. त्यातीलच एक उत्सव म्हणजे शिखर शिंगणापूर येथे भरणारी चैत्र यात्रा या यात्रेला शिरदाळे येथून शेकडो वर्षापासून सुरू असलेली परंपरा आजही जपत दरवर्षी यात्रेला भाविक ही महादेवाची कावड घेऊन जात असतात. पंधरा दिवसांपूर्वी या यात्रेला शिरदाळे येथून सालाबादप्रमाणे महादेवाची कावड चे शिंगणापूरकडे प्रस्थान झाले होते. त्यानंतर गावात पुन्हा चैत्र महिन्याच्या त्रयोदशीला कावड गावातील सर्व मंदिरांना प्रदक्षिणा घालून मिरवणूक काढली जाते. यावर्षीही हा सोहळा सर्वांनी एकत्र येत मोठ्या आनंदात आणि पारंपरिक वाद्यांच्या जयघोषात साजरा केला. यावेळी तरुण वर्गाने खास करून यात सहभागी होत कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. तर गावच्या मुख्य चौकात सर्वांनी नाचण्याचा आनंद घेत कावड नाचवली. यावेळी मोठ्या संख्येने महिला, पुरुष, तरुण तसेच लहान मुले उपस्थित होती..सकाळी शेतातील महादेव मंदिरात अभिषेक करून सायंकाळी आरती करून ही कावड गावाकडे पुन्हा मार्गस्थ होत असते. आंबील आणि घुंगऱ्यांचा नैवद्य यावेळी घरोघरी केला जातो. तर तरुण सहकाऱ्यांनी गुलाल पाणी खेळत मनमुराद आनंद लुटला. यावेळी गावातील रणपिसे, सरडे, तांबे, मिंडे ,चौधरी मंडळींनी यात उस्फुर्त प्रतिसाद घेत या मिरवणुकीची शोभा वाढवली. अशी माहिती माजी उपसरपंच मयुर सरडे यांनी दिली.