लोणी काळभोर : अंडमान-निकोबार येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवात (कल्चर फेस्टिव्हल) MIT VGS गुरुकुल स्कूल, लोणी येथील विद्यार्थिनी सान्वी सचिन कुंजीर आणि क्रिशा रोहन गायकवाड यांनी आपल्या नृत्यकौशल्याची छाप उमटवली. युगल नृत्य स्पर्धेत उत्कृष्ट सादरीकरण करत दोघींनी प्रथम क्रमांक पटकावण्याचा मान मिळविला..आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या सांस्कृतिक महोत्सवात विविध ठिकाणांहून सहभागी झालेल्या स्पर्धकांसमोर या दोन्ही चिमुकल्या नृत्यांगनांनी आत्मविश्वासपूर्ण आणि तालबद्ध नृत्य सादर केले. त्यांच्या अप्रतिम नृत्याविष्काराने परीक्षकांसह उपस्थितांची मने जिंकली. उत्कृष्ट समन्वय, नृत्यातील सहजता आणि प्रभावी सादरीकरणाच्या जोरावर त्यांनी प्रथम क्रमांकावर आपले नाव कोरले..या यशामागे नृत्यशिक्षिका सौ. आरती केदारी यांचे मोलाचे मार्गदर्शन आणि मेहनत लाभली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही विद्यार्थिनींनी घेतलेल्या परिश्रमाचे या यशातून चीज झाले आहे.सान्वी आणि क्रिशा यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे MIT VGS गुरुकुल स्कूलच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून लोणी परिसराचाही गौरव वाढला आहे. त्यांच्या यशाबद्दल शाळेतील शिक्षकवृंद, पालक आणि परिसरातील नागरिकांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.