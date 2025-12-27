आंदेकरला मत, विकासाला मत! तोंडाला बुरखा, हातात दोर बांधलेला; घोषणा देत बंडू आंदेकरसह लक्ष्मी, सोनालीने भरला अर्ज

पुण्यात गँगवॉरमधून आयुष कोमकरची हत्या करणाऱ्या आंदेकर टोळीतील काही सदस्यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला. पोलिसांच्या गराड्यात आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आदेकरसह लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर अर्ज दाखल करण्यासाठी आले होते. न्यायालयाने त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिल्यानंतर हे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत..लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांना पोलिसांच्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेसह पुण्यात आणण्यात आलं. त्या दोघींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज दाखल करण्यासाठी येताना त्यांनी तोंडाला स्कार्फ गुंडाळला होता. पुण्यातील भवानी पेठ विभागीय कार्यालयात त्यांनी अर्ज दाखल केला..अजितदादा गेले कुठं? दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा फिस्कटल्यानंतर पोलीस ताफा न घेता एकटेच निघाले.आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आदेकर हा सध्या तुरुंगात आहे. कोर्टानं बंदू आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांना महापालिका निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्यासाठी परवानगी दिलीय. यासाठी काही अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. अर्ज दाखल करताना कोणतीही मिरवणूक, भाषण किंवा घोषणाबाजी करण्यास कोर्टानं मनाई केली होती..महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना कडेकोट बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता. लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी आधी अर्ज दाखल केले. त्या दोघींना कोल्हापुरातील कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आलं होतं. तिथून पुण्यात आणण्यात आलं. या दोघींनी अर्ज दाखल केल्यानंतर बंडू आंदेकरला आणण्यात येईल. बंडू आंदेकर प्रभाग २२ मधून तर लक्ष्मी आणि सोनाली या दोघी प्रभाग २३ मधून अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, आंदेकर टोळीतील सदस्यांना उमेदवारी देऊ नये यासाठी आयुष कोमकरच्या आईने सर्वपक्षीय नेत्यांना विनंती केली होती. माझ्या मुलाला न्याय मिळावा अशी मागणी करत आयुष कोमकरच्या आईनं सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.