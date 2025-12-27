पुणे

आंदेकरला मत, विकासाला मत! तोंडाला बुरखा, हातात दोर बांधलेला; घोषणा देत बंडू आंदेकरसह लक्ष्मी, सोनालीने भरला अर्ज

आयुष कोमकर हत्या प्रकरणातील आरोपी आणि आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर याच्यासह लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी अर्ज दाखल केला आहे. बंडू आंदेकरनं अर्ज दाखल करायला आल्यावर घोषणाबाजीही केली.
सूरज यादव
पुण्यात गँगवॉरमधून आयुष कोमकरची हत्या करणाऱ्या आंदेकर टोळीतील काही सदस्यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला. पोलिसांच्या गराड्यात आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आदेकरसह लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर अर्ज दाखल करण्यासाठी आले होते. न्यायालयाने त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिल्यानंतर हे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.

