Pune: आणे येथे ३५ वर्षीय तरुणाचा जीव गेला; बुधवारी पहाटे घटना घडली असून संबंधित आरोपीला स्थानिक ग्रामस्थांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले

राजेश कणसे आळेफाटा: याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार आणे (जुन्नर)या ठिकाणी रहात असलेले तुषार रामदास दाते (वय ३५) हे तरुण शेतकरी आज बुधवार दि.८ रोजी नेहमीप्रमाणे पहाटे घराजवळच असलेल्या जनावरांच्या गोठ्यात गाईंना चारा टाकण्यासाठी गेले होते व गाईंना चारा टाकत असताना या ठिकाणी आधीपासूनच दबा धरून बसलेल्या अज्ञात मारेकऱ्याने त्यांच्यावर धारदार सुऱ्याने अचानक सपासपा वार केले. या जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेले तुषार रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..पतीचा ओरडण्याचा आवाज ऐकून त्यांची पत्नी सविता हिने तातडीने गोट्याकडे धावली. समोरचा भयानक प्रसंग पाहून तिने आरडाओरडा केला असता, मारेकरी तिच्यावरही सुरा रोखून धावला. पत्नीने प्रसंगावधान राखत घराच्या दिशेने पळ काढल्याने तिचा जीव वाचला. .Raigad: प्रमुख घाट मार्ग व रस्ते बंद, प्रवाशांची होणार ससेहोलपट.पत्नीचा आवाज ऐकून वृद्ध आई-वडील व शेजारी धावून येत असल्याचे पाहून मारेकऱ्याने रक्ताळलेला सुरा अंगणात फेकला. घरामागील असलेल्या शेतातुन पळुन जाऊ लागला. याच वेळी या ठिकाणी झालेल्या मोठ्या आरडाओरडमुळे आजूबाजूचे ग्रामस्थ व तरुण मोठ्या संख्येने गोळा झाले..स्थानिक तरुण विश्वास दाते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी परिसरात शोधमोहीम राबवली असता, आरोपी जवळच एका शेतकऱ्याच्या टोमॅटोच्या शेडमध्ये लपून बसल्याचे आढळले. तरुणांनी जीवाची पर्वा न करता शेडला वेढा घालुन या ठिकाणी बसलेला मनोज महादेव हांडे रा. चैतन्यपूर ता.जि. अहिल्यानगर यास पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले असुन सदर आरोपीने खून केल्याचे कबूल केल्याची माहिती पोलिसांना दिली आहे..BEST Bus Accident: बेस्टचा भीषण अपघात! रिव्हर्स घेताच पादचाऱ्याला चिरडलं, नंतर बाईक आणि रिक्षावर आदळली; थरारक घटनेचा Video Viral.घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील तसेच आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बळीराम घनटे यांनी भेट देऊन पंचनामा केला असुन सदर आरोपीस पोलिसांनी ताब्यात घेतले असुन हत्येचे नेमके कारण अद्याप समोर आले नसून, पुणे येथून फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकाला पाचारण करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे शांत असलेल्या आणे परिसरामध्ये भीतीचे आणि तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.