Anganwadis LPG Shortage: अंगणवाड्यांमध्ये १५ दिवसांचा गॅससाठा; सेविकांवर वाढता ताण, बालकांच्या पोषणासाठी पर्यायी नियोजन

पुणे : गॅस सिलिंडर तुटवड्याचा परिणाम हा राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बहुतांश जिल्ह्यांकडे सध्या साधारण पंधरा दिवस पुरेल इतकाच गॅससाठा उपलब्ध आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्तालयाने पर्यायी नियोजन सुरू केले आहे..राज्यात एक लाख १० हजार ६३१ अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत असून, या केंद्रांमधून दररोज ६६ लाख ५९ हजार ६५० बालकांना पोषण आहार दिला जातो. केंद्रांपैकी सुमारे ६५ ते ७० टक्के ठिकाणी स्वयंपाकासाठी गॅसचा वापर केला जातो. त्यामुळे गॅसपुरवठा नियमित राहणे आवश्यक मानले जात आहे..Dharashiv News: उमरग्यात गॅससाठी लांब रांगा; बुकिंग केल्यानंतरही १५ दिवस प्रतीक्षा;सिलिंडर उशिरा मिळत असल्याने ग्राहक त्रस्त.राज्यातील गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तालयाकडून जिल्हा परिषदांतील महिला व बालकल्याण विभागांकडून माहिती मागवली आहे. त्यामध्ये किती अंगणवाड्यांमध्ये गॅसवर आहार तयार केला जातो, उपलब्ध गॅस किती दिवस पुरेल, याचा आढावा घेण्यात आला. बहुतांश जिल्ह्यांनी पुढील पंधरा दिवस पुरेल इतका साठा असल्याची माहिती आयुक्तालयाला पाठविली आहे..ग्रामीण भागातील अनेक अंगणवाड्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस बालकांना अन्न शिजवून देतात. दररोजच्या स्वयंपाकासाठी अंगणवाडी सेविकेला प्रतिलाभार्थी मानधन स्वरूपात खर्च दिला जातो, इंधनाचा खर्च शासनाकडून केला जातो. तर शहरी भागात बचत गट, महिला मंडळांच्या माध्यमातून बालकांना आहार पुरवला जातो..दृष्टिक्षेपातराज्यातील अंगणवाडी केंद्रे१,१०,६३१अंगणवाडीतील बालकांची संख्या६६,५९,६५०ग्रामीण भागातील अंगणवाडी केंद्रे७३,११६.आयुक्तालयाकडून सध्याच्या गॅस परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर माहिती मागविण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील परिस्थिती सध्या नियंत्रणात आहे. बालकांच्या पोषण आहारावर परिणाम होऊ नये, यासाठी विशेष लक्ष दिले जात आहे. साधारण पुढील पंधरा दिवस पुरेल एवढा गॅस उपलब्ध असून, पुढील उपाययोजना करण्यात येतील.- आनंद खंडागळे,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,महिला व बालकल्याण विभाग.Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.राज्यात गॅस सिलिंडर टंचाईचा सर्वाधिक परिणाम अंगणवाडी केंद्रांवर जाणवत आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणावर बालकांचा आहार शिजवला जातो. पुरवठा खंडित झाल्यास ही व्यवस्था चालवणे कठीण होते. अनेक ठिकाणी पदरमोड करून व्यवस्था करावी लागते. सरकारने गॅस वितरणामध्ये अंगणवाडी केंद्रांना प्राधान्य द्यावे. बालकांच्या पोषणाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.- नितीन पवार, अध्यक्ष,अंगणवाडी कर्मचारी सभा, महाराष्ट्र.