Annasaheb Patil Mahamandal : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या एमडींची तडकाफडकी उचलबांगडी; अविनाश रणखांब नवे व्यवस्थापकीय संचालक

Maharashtra Government News : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) विजयसिंह देशमुख यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी अविनाश रणखांब यांची नवीन एमडी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांच्या तक्रारी आणि नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केलेल्या अनेक तरुणांचे मंजूर ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी’ आणि कर्ज मंजुरीचे एलओआय (LOI) रद्द करण्यात आल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे तरुण उद्योजकांमध्ये नाराजी होती..महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी नुकताच राज्यातील पाच जिल्ह्यांचा दौरा केला. या दौऱ्यात अनेक तरुणांनी देशमुख यांच्या कारभाराबाबत तक्रारी केल्या. मंजूर कर्ज आणि योजनांचा लाभ अचानक थांबविल्याचा आरोप त्यांनी केला. या तक्रारींची दखल घेत नरेंद्र पाटील यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही त्यांनी देशमुख यांच्या कारभाराबाबत अहवाल सादर केला..Maratha Reservation : 'औंध, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे गॅझेट लागू करा, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील'; मनोज जरांगे-पाटलांचा सरकारला आक्रमक इशारा.नरेंद्र पाटील यांनी देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. महामंडळाच्या योजनांमध्ये शासनाने उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये निश्चित केली आहे. मात्र, देशमुख यांनी स्वतःच्या अधिकारात सहा लाख रुपयांची अट घातल्याचा आरोप पाटील यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.