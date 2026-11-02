राशिभविष्य - वार्षिक राशीभविष्य - जिल्हा दिवाळी अंक

जिल्हा दिवाळी अंक
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वार्षिक राशीभविष्य
लेखिका : अश्विनी भा. देव
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उतावळेपणा टाळणे महत्त्वाचे
मेष - शनीच्या साडेसातीमुळे सध्या अनेक गोष्टींमध्ये तुम्हाला त्रास होत असला, तरी हे वर्ष यशदायी असे आहे. तब्येतीच्या पातळीवर चढ-उतार असले तरी खूप काळजी करण्यासारखे काही होणार नाही, मात्र घरातील ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. या वर्षात नोकरी-व्यवसायात काळजीचे कारण नसले तरी कामामध्ये चोख राहा. कौटुंबिक पातळीवर गैरसमजांना वाव देऊ नका. खेळाडूंना हे वर्ष जसे अनुकूल आहे, तसेच साहित्य कला प्रांतातील मंडळींना प्रगतीचा अनुभव घेता येईल. अर्थकारण मात्र या वर्षी बेतासबेत राहील. घर दुरुस्ती किंवा अन्य कुठल्या प्रोजेक्टचा विचार करू नका. या वर्षात कसल्याही कारणासाठी कर्जाच्या मागे लागू नका. मौल्यवान कागदपत्रे नीट जपून ठेवा. त्याबाबत कसलाही हलगर्जीपणा करू नका. वर्षभर आनंदाचा यशाचा कालखंड असला तरी जागरूकतेने सर्व कामे करा. हे वर्ष आर्थिक नियोजन आणि नातेसंबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा ठरू शकतो. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत उतावळेपणा टाळणे आणि विचारपूर्वक पावले उचलणे आवश्यक राहील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांमध्ये प्रगती होईल. सहकाऱ्यांशी संवाद साधताना संयम बाळगणे हिताचे ठरेल. व्यवसाय करणाऱ्यांनी मोठी गुंतवणूक अथवा महत्त्वाचे करार करताना सर्व बाबींची पडताळणी करावी. पूर्वी केलेल्या प्रयत्नांतून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कोणालाही घाईघाईने पैसे उधार न देणे योग्य ठरेल. कौटुंबिक जीवनात काही सकारात्मक घडामोडी घडू शकतात. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराच्या भावना समजून घेणे आणि त्याच्या मतांचा आदर करणे आवश्यक राहील. मात्र संशयी वृत्ती किंवा अनावश्यक अपेक्षा यांमुळे नात्यात तणाव निर्माण होऊ शकतो. आरोग्याच्या बाबतीत विशेष काळजी घेणे आवश्यक राहील. थकवा जाणवू शकतो. डोकेदुखी, पचनासंबंधी किरकोळ त्रास जाणवण्याची शक्यता आहे. मित्रपरिवारातील व्यक्तींशी भेटीगाठी होतील. धार्मिक किंवा कौटुंबिक कारणांसाठी छोटेखानी प्रवासाचे योग संभवतात.
अवाजवी धाडस नकोच
वृषभ - वेगवान प्रगतीचे आरोग्यदायी असे हे वर्ष आहे. पुढील काळाची बेगमी म्हणून याच वर्षात गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय अमलात आणा. मात्र शेअरबाजाराचा पर्याय टाळा. सरकारी नोकरदारांना बदली स्वीकारावी लागेल. संपूर्ण वर्षभरात जोडीदाराबरोबर वाद होणार नाहीत, याची कसोशीने काळजी घ्या. नोकरीमध्ये नियम व तत्त्वांचे अवडंबर न माजवता लवचिक राहून काम मार्गी लावण्याकडे कल ठेवा. नोकरीत इतरांचे सहकार्य यावर्षी आपल्याला गरजेचे आहे, याचे भान सतत ठेवा. विरोधकांना धडा शिकवू शकाल पण अवाजवी धाडस करू नका. गुरू शनी राहू या ग्रहांच्या भ्रमणाची मदत होईल. वर्षभरात न्यायालयीन प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करू नका. तरुण-तरुणींना या वर्षात विवाहाचे योग बलवत्तर आहेत. काही महत्त्वाच्या कामांना या वर्षात गती मिळेल. संयम, सातत्य आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन यांमुळे प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना वरिष्ठांचे सहकार्य लाभू शकते. व्यवसायात नवीन संपर्क लाभदायक ठरतील. मात्र महत्त्वाचे निर्णय घेताना घाई टाळावी. आर्थिक बाबतीत स्थिरता राहील आणि पूर्वीच्या प्रयत्नांतून लाभ मिळू शकतो. मोठ्या गुंतवणुकीपूर्वी योग्य विचार करावा. कुटुंबात आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण राहील. नातेवाईकांशी भेटीगाठी होऊ शकतात. अविवाहित व्यक्तींसाठी नवीन ओळखी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नात्यात विश्वास आणि समजूतदारपणा राखणे महत्त्वाचे ठरेल. आरोग्य सामान्यतः चांगले राहील. मात्र पचनासंबंधी किरकोळ त्रास जाणवू शकतो. पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार यांकडे लक्ष द्यावे. मित्रपरिवाराकडून सहकार्य मिळू शकते. कौटुंबिक किंवा धार्मिक कारणांसाठी छोट्या प्रवासाचे योग संभवतात. नवीन ओळखी भविष्यात उपयुक्त ठरू शकतात.
अडकलेली कामे मार्गी लागतील
मिथुन - आर्थिक आघाडीवर संमिश्र वातावरण राहील. नोकरी व्यवसायात वरिष्ठांशी व भागीदाराशी मतभेद होतील. तुमचा मुद्दा तुटेपर्यंत ताणू नका. झंझावाती कर्तृत्व करण्याच्या संधी या वर्षात येतील, त्या नेमक्या ओळखून त्वरेने पावले उचला. अडकलेली कामे मित्रांच्या मदतीने पूर्ण होतील. कुलदैवताची उपासना आणि एकादशीचे व्रत करून विष्णूचे पूजन करा. कामांमध्ये गती येईल आणि आत्मविश्वास वाढेल. मात्र निर्णय घेताना घाई टाळणे आवश्यक राहील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागू शकतात. सहकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. व्यवसायात नवीन संपर्क आणि संधी निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक व्यवहारांमध्ये सावधगिरी बाळगावी. आर्थिक बाबतीत चंचलता राहील. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र अनावश्यक खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने आर्थिक नियोजनावर भर द्यावा. कौटुंबिक वातावरण सामान्यतः आनंददायी राहील. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद वाढेल आणि काही गैरसमज दूर होतील. जोडीदारासोबत महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ शकते. किरकोळ मतभेद टाळण्यासाठी संयम आणि समजूतदारपणा आवश्यक राहील. ज्येष्ठ व्यक्तींचे मार्गदर्शन उपयुक्त ठरेल. जोडीदारासोबत भावनिक जवळीक वाढेल. नवीन नातेसंबंधांची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. आरोग्याच्या बाबतीत विशेष काळजी घेणे आवश्यक राहील. मानसिक ताण, अपुरी झोप किंवा कामाचा वाढता व्याप यांमुळे थकवा जाणवू शकतो.
परदेश प्रवासाची संधी लाभेल
कर्क - परदेश प्रवासाचे अत्यंत बलवत्तर योग असून चांगली संधी मिळेल. प्रतिकूल काळ संपून अनुकूल कालखंड सुरू झाल्याची जाणीव या वर्षांत सातत्याने येईल. जागेच्या गुंतवणुकीत फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली असेल. कौटुंबिक जीवनात मात्र गैरसमज होणार नाहीत याची कसोशीने काळजी घ्या. कोर्टकचेरीबाबत संयमी हालचाली उपकारक ठरतील. वर्षभरात हनुमान स्तोत्राचे पठण व गरजू विद्यार्थ्यांना केलेली मदत तारणारी ठरेल. काही महत्त्वाच्या कामांमध्ये सकारात्मक बदल घडतील. पूर्वीच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा मिळेल. मात्र भावनेच्या भरात निर्णय घेणे टाळावे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक आणि व्यावसायिक संपर्क लाभदायक ठरू शकतात. महत्त्वाचे निर्णय घेताना नियोजनावर भर द्यावा. उत्पन्नात स्थिरता राहील आणि पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवनात आनंदाचे वातावरण राहील. घरातील सदस्यांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढेल. वैवाहिक जीवनात जोडीदारासोबत भावनिक जवळीक वाढेल. प्रेमसंबंधांच्या दृष्टीने हा आठवडा अनुकूल ठरू शकतो. अपेक्षांचा अतिरेक टाळून नातेसंबंधांमध्ये समतोल राखावा. आरोग्य सामान्यतः चांगले राहील. मात्र मानसिक ताण, अपुरी झोप किंवा अनियमित आहार यांमुळे थकवा जाणवू शकतो. पचनासंबंधी किरकोळ त्रास होण्याची शक्यता असल्याने आहाराकडे लक्ष द्यावे.
नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना मदत मिळेल
सिंह - या वर्षात नवीन व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील. नवे प्रस्ताव मिळतील. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना मदत मिळेल. आर्थिक आघाडीवर संमिश्र परिस्थिती असेल. संपूर्ण वर्षभरात उतावळेपणा टाळा. कुठल्याही संकटात आपण एकटेच आहोत, अशा पद्धतीने सामना करा. विश्वासघात, जवळच्या माणसांनी अपेक्षाभंग करणे, या गोष्टींना तोंड देण्याची तयारी ठेवा. श्रावण महिन्यात उपासनेची संधी गमावू नका. तसेच सूर्योपासना उपकारक ठरेल. काही प्रलंबित कामांना गती मिळेल. अतिआत्मविश्वास आणि उतावळेपणा टाळून संयमाने निर्णय घेणे आवश्यक राहील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा नवीन संधींसंबंधी सकारात्मक घडामोडी होऊ शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक आणि महत्त्वाचे व्यावसायिक संपर्क लाभतील. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात. मोठ्या गुंतवणुकीसंबंधी निर्णय घेताना योग्य नियोजन आणि सावधगिरी बाळगावी. कौटुंबिक जीवनात आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण राहील. मात्र आपल्या मतांचा आग्रह धरताना इतरांच्या भावनांचाही विचार करावा. प्रेमसंबंधांच्या दृष्टीने हा आठवडा सकारात्मक राहू शकतो. जोडीदारासोबत मनमोकळा संवाद साधल्यामुळे नात्यातील जवळीक वाढेल. अविवाहित व्यक्तींना नवीन ओळखीतून प्रेमसंबंधाची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. मात्र अहंकार किंवा अनावश्यक अपेक्षांमुळे गैरसमज निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. आरोग्य सामान्यतः चांगले राहील. मात्र कामाचा वाढता ताण आणि धावपळ यांमुळे थकवा जाणवू शकतो.
चोरी - हरवणे यापासून जपावे
कन्या - संयमाची परीक्षा पाहणारा हा कालखंड असला तरी पूर्वार्ध अत्यंत लाभदायक असा आहे. कलाकारांना मोठ्या संधी मिळतील. चोरी, हरवणं यासारख्या नुकसानीचे कुयोग असल्यामुळे काळजी आणि विम्याचे संरक्षण पुरेसे आहे, याची खात्री करा. पगारवाढ व्यवसायातील काही बदल फायदेशीर ठरतील. पाण्यापासून मात्र काळजी घ्या. काही नवीन संधी उपलब्ध होतील. अतिविचार आणि अनावश्यक चिंता टाळणे आवश्यक राहील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे महत्त्वाची कामे पूर्ण होतील. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक आणि व्यावसायिक संपर्क लाभदायक ठरू शकतात. आर्थिक बाबतीत उत्पन्नात स्थिरता राहील आणि पूर्वीच्या प्रयत्नांतून लाभ मिळू शकतो. मात्र अनावश्यक खरेदी टाळणे हिताचे ठरेल. गुंतवणुकीसंबंधी निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद वाढेल आणि काही जुने गैरसमज दूर होऊ शकतात. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराचे सहकार्य लाभेल. मात्र छोट्या गोष्टींवरून टीका करणे किंवा अनावश्यक अपेक्षा ठेवणे टाळावे. घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींचा सल्ला महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये उपयुक्त ठरेल. आरोग्य सामान्यतः समाधानकारक राहील. नियमित व्यायाम, योगाभ्यास आणि पुरेशी विश्रांती यांमुळे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य टिकवता येईल.
राजकारणात चांगल्या संधी
तूळ - राजकारणात काम करणाऱ्या मंडळींना या वर्षी चांगले योग आहेत. परदेशी प्रवासाच्या संधी मिळतील, त्याचबरोबर बढतीचे योगही नोकरीत आहेत. आर्थिक आघाडीवर शेअरबाजारातील उत्तम परतावा मिळण्याच्या संधी आहेत. मात्र वर्षभरात ऑकेजनली स्वरूपाचेसुद्धा व्यसन करणे कटाक्षाने टाळा. आत्मविश्वासाने या वर्षभरात जे जे कराल, त्याला नशिबाची साथ मिळेल, हे नक्की. आत्मविश्वास वाढणाऱ्या गोष्टी होतील आणि काही महत्त्वाच्या कामांना गती मिळेल. आपल्या संवादकौशल्याचा आणि मुत्सद्दीपणाचा योग्य उपयोग करता येईल. मात्र निर्णय घेताना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक राहील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी आपल्या कार्यक्षमतेची दखल घेतली जाईल. सहकाऱ्यांशी असलेले मतभेद दूर होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन भागीदारी किंवा व्यावसायिक संपर्क लाभदायक ठरू शकतात. काही अतिरिक्त लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक नियोजन आणि बचतीकडे विशेष लक्ष द्यावे. मोठ्या गुंतवणुकीसंबंधी निर्णय घाईने घेऊ नयेत. कौटुंबिक जीवनात घरातील सदस्यांशी संवाद वाढेल आणि काही महत्त्वाच्या विषयांवर सकारात्मक चर्चा होईल. वैवाहिक जीवनात जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. मात्र किरकोळ गैरसमज टाळण्यासाठी स्पष्ट संवाद आवश्यक राहील. कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींचे मार्गदर्शन लाभदायक ठरेल. प्रेमसंबंधांच्या दृष्टीने हा आठवडा अनुकूल ठरू शकतो. मात्र इतरांच्या मतांचा प्रभाव नात्यावर पडू देऊ नये. आरोग्य सामान्यतः चांगले राहील. मात्र कामाचा ताण, अनियमित दिनचर्या किंवा अपुरी झोप यांमुळे थकवा जाणवू शकतो.
मोठी कर्जे मंजूर होतील
वृश्चिक - सचोटी व परिश्रमांचे फळ या वर्षांत मिळेल. नोकरी बदलाचा योग आहे. तसेच काहींच्या बाबतीत नोकरीमध्ये कारकिर्दीला उजाळा मिळेल, असे क्षण येतील. व्यवसायात वित्तसंस्थांचे चांगले सहकार्य मिळून मोठी कर्जे मंजूर होतील. शैक्षणिक क्षेत्रात चांगल्या ठिकाणी प्रवेश व चांगल्या ठिकाणी घर होण्याचे चांगले योग आहेत. आपल्या जिद्दीच्या आणि चिकाटीच्या जोरावर अडचणींवर मात करता येईल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून आपल्या कार्यक्षमतेची दखल घेतली जाण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभेल. व्यवसाय करणाऱ्यांना भागीदारीतील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आणि महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घेणे आवश्यक राहील. आर्थिक बाबतीत विशेषतः उत्पन्नात स्थिरता राहील आणि पूर्वी केलेल्या प्रयत्नांतून आर्थिक लाभ मिळू शकतो. मात्र आर्थिक व्यवहारांमध्ये सावधगिरी बाळगावी. मोठ्या गुंतवणुकीपूर्वी योग्य नियोजन करणे हिताचे ठरेल. कौटुंबिक जीवनात काही सकारात्मक घडामोडी घडू शकतात. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराचे सहकार्य लाभेल. मात्र स्वभावातील तीव्रता किंवा संशयी वृत्तीमुळे किरकोळ मतभेद निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. प्रेमसंबंधांच्या दृष्टीने परस्पर आदर आणि समजूतदारपणा यांमुळे नातेसंबंध अधिक मजबूत होतील. आरोग्य सामान्यतः समाधानकारक राहील. मात्र अनियमित आहारामुळे पचनासंबंधी किरकोळ त्रास होण्याची शक्यता आहे.
कर्तृत्वाला वाव मिळेल
धनु - या वर्षभरात तुमचे ध्येय न सोडता अथकपणे प्रयत्न करा. कर्तृत्वाला वाव मिळेल, पण रागावर नियंत्रण हवे. वर्ष सुखकारक असेल. अनेक वेळा प्रवास करावा लागेल. तीर्थयात्रा होईल. आरोग्य चांगले राहील. कुलदेवतेची उपासना आणि सदाचाराचा मार्ग या वर्षातील संकटातून तुमची नौका पार करेल. भविष्यातील योजनांना योग्य दिशा मिळू शकते. मात्र अतिउत्साहात निर्णय घेणे टाळावे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल आणि आपल्या कार्यक्षमतेची दखल घेतली जाईल. नोकरीत बदल करण्याचा विचार करणाऱ्यांना नवीन पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक आणि व्यावसायिक संपर्क लाभदायक ठरतील. उत्पन्नात स्थिरता राहील मात्र प्रवास, कौटुंबिक गरजा किंवा इतर कारणांमुळे खर्च वाढू शकतो. कुटुंबात समाधानाचे वातावरण राहील. घरातील सदस्यांशी संवाद वाढेल वैवाहिक जीवनात जोडीदाराचे सहकार्य लाभेल. ज्येष्ठ व्यक्तींचे मार्गदर्शन लाभदायक ठरेल. प्रेमसंबंधांच्या दृष्टीने हा आठवडा अनुकूल ठरू शकतो. जोडीदारासोबत परस्पर विश्वास दृढ होईल. मात्र नात्यात अनावश्यक अपेक्षा ठेवणे टाळावे. आरोग्य सामान्यतः समाधानकारक राहील.
नोकरीत बढती- पगारवाढीचे योग
मकर - साडेसातीचा त्रास संपलेला असला, तरी दत्तउपासना कायम ठेवा. अभ्यासूवृत्ती सोडू नका. या वर्षांत विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होण्याचे अनेक प्रसंग येतील, पण पालकांनी आपल्या मुलांवर लक्ष ठेवून त्यांचा मार्ग चुकणार नाही याची दक्षता घ्यावी. नोकरीत बढतीचे, पगारवाढीचे योग आहेत. संपूर्ण वर्ष यशाचा अनुभव देईल. शनी आणि मारुतीच्या उपासनेमध्ये खंड पडू देऊ नका. मेहनत, जबाबदारी आणि स्थिर प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. ग्रहमानाच्या ज्योतिषीय संकेतांनुसार काही दीर्घकालीन योजनांना योग्य दिशा मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा नवीन संधींसंबंधी सकारात्मक चर्चा होऊ शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना जुन्या संपर्कांतून लाभ मिळू शकतो. नवीन प्रकल्प किंवा विस्ताराच्या योजना पुढे सरकतील. आर्थिक बाबतीत उत्पन्नात स्थिरता राहील काही जुन्या आर्थिक व्यवहारांचा निपटारा होऊ शकतो. कौटुंबिक जीवनात समाधानाचे वातावरण राहील. घरातील सदस्यांचे सहकार्य लाभेल वैवाहिक जीवनात जोडीदारासोबत परस्पर समजूतदारपणा वाढेल. मात्र कामाच्या व्यस्ततेमुळे कुटुंबासाठी वेळ कमी पडण्याची शक्यता आहे. आरोग्य सामान्यतः समाधानकारक राहील. मात्र, सांधे, पाठ किंवा स्नायूंशी संबंधित किरकोळ त्रासांकडे दुर्लक्ष करू नये.
गैरसमजाला वाव देऊ नका
कुंभ - साडेसातीचा कालखंड असला तरी निम्मे वर्ष अत्यंत चांगले जाणार आहे, हे लक्षात ठेवा. व्यापारात, नोकरीमध्ये काही बदल करावे लागतील. नोकरीमध्ये प्रचंड कोंडी झाल्यासारखे वाटेल, पण विचलित होऊ नका. नवे मार्ग सापडतील. व्यापारात नव्याने गुंतवणूक करावी लागेल. संपूर्ण वर्ष आरोग्याच्या पातळीवर चांगले असेल. मात्र कौटुंबिक आघाडीवर नातेसंबंधांची कसोशीने काळजी घ्या. कुठेही गैरसमजाला वाव देऊ नका. ग्रहमानाच्या संकेतांनुसार काही महत्त्वाच्या कामांना गती मिळेल आणि नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. आपल्या कल्पकतेचा आणि स्वतंत्र विचारसरणीचा योग्य उपयोग करता येईल. मात्र निर्णय घेताना व्यावहारिक दृष्टिकोन आणि संयम राखणे आवश्यक राहील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून आपल्या कल्पनांचे कौतुक होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक आणि व्यावसायिक संपर्क लाभदायक ठरू शकतात. तंत्रज्ञान, संशोधन आणि सर्जनशील क्षेत्रातील व्यक्तींना विशेष संधी मिळू शकतात. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा संमिश्र स्वरूपाचा राहण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्नात स्थिरता राहील आणि काही अतिरिक्त लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र अनावश्यक खरेदी टाळून बचतीकडे लक्ष द्यावे. कौटुंबिक जीवनात समाधानाचे वातावरण राहील. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराचे सहकार्य लाभेल. मात्र आपल्या स्वतंत्र विचारांमुळे मतभेद निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. जोडीदारासोबत मनमोकळा संवाद साधल्यामुळे नात्यातील विश्वास वाढेल. आरोग्य सामान्यतः समाधानकारक राहील. मात्र पाय किंवा स्नायूंशी संबंधित किरकोळ त्रासांकडे दुर्लक्ष करू नये. मानसिक शांततेसाठी योगाभ्यास आणि ध्यानधारणा उपयुक्त ठरतील.
आळशीपणाला थारा देऊ नका
मीन - शनीच्या साडेसातीचा तुम्हाला त्रास होत असला तरी वर्षभरात विरोधकांवर मात कराल. वर्ष आनंदाचे, सुखाचे असले तरी त्यासाठी तुम्हाला सजग राहावे लागणार आहे. अखंड सावध राहून आळशीपणाला कुठलाही थारा न देता सतत कामाची कास धरावी लागेल. जोडीदाराबरोबर योग्य समन्वय साधावा लागेल. आरोग्याच्या बाबतीत संमिश्र वर्ष जाईल. कुलदैवतेची उपासना आवर्जून करावी. भावनिक समाधान आणि वैयक्तिक प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र भावनेच्या भरात महत्त्वाचे निर्णय घेणे टाळून व्यावहारिक विचारांना प्राधान्य द्यावे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी आपल्या मेहनतीची दखल घेतली जाण्याची शक्यता आहे. सहकाऱ्यांच्या मदतीने काही महत्त्वाची कामे पूर्ण होतील. व्यवसाय करणाऱ्यांना कला, शिक्षण आणि सर्जनशील क्षेत्रातील व्यक्तींना विशेष संधी मिळू शकतात. आर्थिक बाबतीत संमिश्र स्वरूपाचा कालखंड राहण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्नात स्थिरता राहील मात्र अनपेक्षित कारणांमुळे खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. बचतीकडे लक्ष देऊन मोठ्या गुंतवणुकीचे निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत. कौटुंबिक जीवनात आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण राहील. वैवाहिक जीवनात सुद्धा जोडीदाराचे सहकार्य लाभेल आणि परस्पर विश्वास दृढ होईल. कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींचे मार्गदर्शन लाभदायक ठरेल.
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