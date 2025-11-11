Pune Crime : बंडू आंदेकरच्या अवैध बांधकामावर आणखी एक हातोडा

पुणे - कुख्यात बंडू आंदेकर याच्या अवैध बांधकामावर आणखी एक हातोडा बसला आहे. ‘वारकरी भवन’ या नावाने उभारण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये सेवेच्या नावाखाली खंडणी, जुगार अड्डा आणि इतर गुन्हेगारी कारवायांसाठी त्याचा वापर केला जात होता. त्यामुळे हे बेकायदेशीर बांधकाम सोमवारी पाडण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे यांनी दिली..या ठिकाणी धार्मिक सेवाभावाचा आडोसा घेऊन खंडणी वसुली आणि गुन्हेगारी कारवाया सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने कारवाई हाती घेतली. तपासात या इमारतीस कोणतीही बांधकाम परवानगी नसल्याचे, तसेच रस्ता अडवून, नियमबाह्य पद्धतीने बांधकाम केल्याचे उघड झाले..पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने सोमवारी सकाळपासून पाडकामाची मोहीम सुरू केली. अवैध बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे काम सुरू असून, हे पाडकाम मंगळवारीदेखील सुरू राहील, असे पोलिस उपायुक्त रावळे यांनी सांगितले..गुन्हेगारांची आर्थिक कोंडी -पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सराईत गुन्हेगारांची आर्थिक कोंडी करण्याचे काम सुरू केले आहे. बंडू आंदेकर, नीलेश घायवळ, गजा मारणे, रिझवान ऊर्फ टिपू पठाण अशा कुख्यात गुंडांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची आणि बँक खाती गोठविण्याची कारवाई करण्यात येत आहे.काही दिवसांपूर्वी बंडू आंदेकरची नाना पेठेतील अनधिकृत बांधकामे पाडली होती. तसेच, नीलेश घायवळ याच्या संपत्तीची चौकशी करण्याबाबत ‘इडी’ला नुकतेच पत्रही पाठवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.