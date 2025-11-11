पुणे

Pune Crime : बंडू आंदेकरच्या अवैध बांधकामावर आणखी एक हातोडा

कुख्यात बंडू आंदेकर याच्या अवैध बांधकामावर आणखी एक हातोडा बसला आहे.
bandu andekar illegal construction crime

bandu andekar illegal construction crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कुख्यात बंडू आंदेकर याच्या अवैध बांधकामावर आणखी एक हातोडा बसला आहे. ‘वारकरी भवन’ या नावाने उभारण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये सेवेच्या नावाखाली खंडणी, जुगार अड्डा आणि इतर गुन्हेगारी कारवायांसाठी त्याचा वापर केला जात होता. त्यामुळे हे बेकायदेशीर बांधकाम सोमवारी पाडण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
crime
Bandu Andekar
Pune encroachment removal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com