दौंडकरांसाठी या ठिकाणी उभारणार आणखी एक कोविड सेंटर 

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेऊन तालुक्यात दोन ठिकाणी एकूण चारशे खाटांची सुविधा असलेले दोन कोविड केअर सेंटर उभारणी केली जात आहे.



दौंड शहर व तालुक्यात २९ एप्रिल ते १० जुलै या कालावधीत एकूण २२० जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. बाधितांमध्ये दौंड शहरातील ८८, तालुक्यातील ६६,

शहरातील राज्य राखीव पोलिस दल (एसआरपीएफ) गट क्रमांक सातचे ४६, गट क्रमांक पाचचे ०५, पोलिस, इंडियन रिझर्व्ह बटालियन (आयआरबी) चे १५ पोलिस यांचा समावेश होता. त्यापैकी एसआरपीएफ, आयआरबीचे पोलिसांसह एकूण १२९ जण बरे झाले. तर, दौंड शहरातील तीन महिलांसह एकूण सात जणांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे. बाधितांचा वयोमान ०२ ते ८२ या दरम्यान आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दौंडमधील दोन कोविड केअर सेंटर, यवत (ता. दौंड) येथील कोविड केअर सेंटर आणि पुणे व लोणी काळभोर येथील शासकीय व खासगी रूग्णालयांमध्ये बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. परंतु, बाधितांची वाढती संख्या विचारात घेऊन दौंड तालुक्यातील स्वामी चिंचोली येथे पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या एका शिक्षण संस्थेची इमारत ताब्यात घेऊन तेथे २०० खाटांची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती दौंड तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांनी दिली. दौंड शहर व परिसरातील रूग्णांची वाढती संख्या विचारात घेऊन दौंड- लिंगाळी रस्त्यावरील एका शिक्षण संस्थेची जागा कोविड केअर सेंटरसाठी महसूल प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी २०० खाटांची व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे.

- डॅा. संग्राम डांगे, अधीक्षक

दौंड उप जिल्हा रूग्णालय यांनी दिली.



