Manchar News : मंचर येथे लाच लुचपत प्रतिबंध जनजागृती माहितीपत्रकाचे प्रकाशन

मंचर - मंचर (ता. आंबेगाव) येथे गुरुवारी (ता. ३०) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालयय पुणे यांच्या वतीने 'दक्षता जनजागृती सप्ताह २०२५' अंतर्गत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या सप्ताहाचा उद्देश भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि सत्यनिष्ठा वाढवणे हा आहे. असे यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले..या प्रसंगी विभागाच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शैलजा शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. त्या म्हणाल्या, 'शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही कोणी पैशाची मागणी केली, तर ताबडतोब लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करा. तक्रारदाराची ओळख गुप्त ठेवून तातडीने कारवाई करण्यात येते.'.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे तसेच आंबेगाव तालुका ग्राहक पंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंचर बाजार समिती, नगरपंचायत, प्रांत कार्यालय आणि अन्य शासकीय कार्यालयांसमोर व कार्यालयातनागरिकांमध्ये भ्रष्टाचार विरोधी जनजागृती करण्यात आली. नागरिकांना माहितीपत्रके वाटप करून भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले..या वेळी मंचर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी गोविंद जाधव, आंबेगाव तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक (सहकार) विठ्ठल सूर्यवंशी, ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे सह-कोषा अध्यक्ष ज्ञानेश्वर उंडे, जिल्हा सचिव अशोक भोर, तालुका अध्यक्ष देविदास काळे, बाजार समिती सचिव सचिन बोराडे, संजय चिंचपुरे, आशा थोरात आदी मान्यवर उपस्थित होते. नागरिकांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना शैलजा शिंदे यांनी समर्पक उत्तरे दिली..भ्रष्टाचारास नकार द्या – देश प्रामाणिकपणाकडे वळवा! असे आवाहन ग्राहक पंचायतीच्या वतीने करण्यात आले.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे यांच्याशी तक्रारीसाठी संपर्क - 1064 (टोल फ्री क्रमांक) 020-26122134 / 020-2613280२.