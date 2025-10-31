पुणे

Manchar News : मंचर येथे लाच लुचपत प्रतिबंध जनजागृती माहितीपत्रकाचे प्रकाशन

मंचर येथे गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालयय पुणे यांच्या वतीने 'दक्षता जनजागृती सप्ताह २०२५' अंतर्गत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
Anti-Corruption Awareness Pamphlet Released in Manchar

Anti-Corruption Awareness Pamphlet Released in Manchar

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - मंचर (ता. आंबेगाव) येथे गुरुवारी (ता. ३०) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालयय पुणे यांच्या वतीने 'दक्षता जनजागृती सप्ताह २०२५' अंतर्गत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या सप्ताहाचा उद्देश भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि सत्यनिष्ठा वाढवणे हा आहे. असे यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
manchar
awareness
anti corruption

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com