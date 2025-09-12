पुणे

Encroachment : माणिक बागेत अतिक्रमण कारवाई

सिंहगड रस्ता येथील रस्ता पदपथ, इमारत फ्रंट व साईड मार्जिनमधील अनधिकृत कच्चे पक्के बांधकाम निर्मूलनाची कारवाई करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
सिंहगड रस्ता - क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील सिंहगड रस्ता येथील रस्ता पदपथ, इमारत फ्रंट व साईड मार्जिनमधील अनधिकृत कच्चे पक्के बांधकाम निर्मूलनाची कारवाई करण्यात आली. बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. ०३ आणि अतिक्रमण विभागाच्या वतीने संयुक्तरित्या कारवाई करण्यात आली.

