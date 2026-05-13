पुणे

संगमनेरात भोंदूगिरी विरोधी महिला परिषद
संगमनेर, ता. १३ ः जागृत महिला मंच आणि लोकपंचायतीच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भोंदूगिरी विरोधी महिला परिषद’ बुधवारी (ता. २०) सकाळी १० ते सायंकाळी ४ या वेळेत अकोले बायपास, संगमनेर येथील मातोश्री मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. अंधश्रद्धा, जादूटोणा व भोंदूगिरीच्या विळख्यातून महिलांची मुक्तता व्हावी, या उद्देशाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
परिषदेस प्रमुख पाहुणे व मार्गदर्शक म्हणून श्यामसुंदर सोन्नर महाराज ‘संतांनी सांगितलेला वैज्ञानिक विचार’ या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. ज्योती जाधव ‘भोंदू-बुवांच्या जाळ्यात महिला कशा अडकतात’ याविषयी विचार मांडणार आहेत, तसेच पुण्याचे विशाल विमल ‘भोंदूंच्या दुनियेतील जुगाड’ या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर लंके ‘माध्यमे आणि अंधश्रद्धा’ या विषयावर, तर ॲड. रंजना गवांदे ‘भोंदूगिरी उघड करताना’ या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत.
परिषदेत मांत्रिक, बुवाबाजी व अंगात येणे यामागील फसवेगिरी समजून घेणे, जादूटोणा विरोधी कायदा व पोलिस यंत्रणेची भूमिका, गावपातळीवर महिलांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा रुजवावा, भोंदूगिरीचे थेट प्रात्यक्षिक व पर्दाफाश, तसेच शोषण व्यवस्थेतून मुक्तता आदी विषयांवर विशेष चर्चा होणार आहे.

