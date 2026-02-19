Maleria Control Campaign : ‘मलेरिया’वर नियंत्रणाची मोहीम जोरात; गडचिरोली-मुंबई ठरले ‘हॉटस्पॉट’

पुणे - गडचिरोलीसारखे झाडांचे घनदाट जंगल असो, महानगरातील सिमेंटचे जंगल दोन्ही ठिकाणी मलेरिया या कीटकजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव कमी होत नसून, तो प्रत्येकवर्षी वाढतच आहे. गेल्यावर्षी मुंबई महानगर दाट लोकवस्तीचे शहर आणि गडचिरोलीसारखा दुर्गम जिल्हा या दोन्ही ठिकाणी राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक मलेरियाचे रुग्ण नोंदवले गेले. जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्रात २२ हजार मलेरियाचे रुग्ण आढळले आणि त्याने २७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. .राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या हिवताप, हत्तीरोग आणि जलजन्य रोग या विभागाच्या आकडेवारीनुसार ही माहिती समोर आली आहे. मलेरिया हा ॲनोफिलीस मादी डास चावल्यामुळे पसरणारा कीटकजन्य आजार आहे.या डासांच्या चाव्यामुळे शरीरात प्लॅझ्मोडियम परजीवी जिवाणू प्रवेश करतो आणि रक्तातील लाल पेशींवर हल्ला करतो. त्याने थंडी वाजून ताप भरणे, डोकेदुखी, उलट्या किंवा मळमळ, अंगदुखी, जास्त घाम येणे, अशक्तपणा अशी लक्षणे दिसतात. मलेरियाचा डास हा जंगलापासून दाट मानवी लोकवस्ती सर्व ठिकाणी आढळतो..मलेरियाचा प्रादुर्भाव गडचिरोली आणि मुंबईत जास्त आहे. या दोन भिन्न भौगोलिक क्षेत्रांत मलेरियाचे नियंत्रण करणे, कीटकजन्य नियंत्रण विभागासाठी नेहमीच आव्हानात्मक ठरले असून, त्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.छत्तीसगड आणि ओडिशा सीमेजवळील भाग, तसेच आदिवासी समुदायांमधील स्थलांतर हे रुग्णसंख्या वाढीचे कारण असल्याचे आरोग्य अधिकारी सांगतात. मुंबईत दाट वस्तीमुळे संसर्ग वेगाने पसरतो आणि ये-जा करणाऱ्या स्थलांतरित लोकसंख्येमुळे मलेरिया निर्मूलनाला आव्हान निर्माण होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे निरीक्षण आहे..सहा जिल्ह्यांवर विशेष लक्षसप्टेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्रीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने संसर्गजन्य आजार नियंत्रणासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली. त्याद्वारे गडचिरोलीसह राज्यातील सहा जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.४०० हून अधिक वैद्यकीय अधिकारी, बालरोगतज्ज्ञ, तसेच १८० प्रयोगशाळा निरीक्षक आणि १६५ कीटकतज्ज्ञांना रोगनिदान आणि डासप्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक बळकट करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले..गडचिरोली आणि मुंबई येथे मलेरियाचा प्रादूर्भाव कमी करण्यासाठी जलद प्रतिसाद पथक स्थापन करण्यात आले. त्याची माहिती आरोग्य पोर्टलवर भरण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले. तसेच, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रामार्फत सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना संसर्गजन्य रोग नियंत्रणाचे प्रशिक्षण दिले. मुंबईत जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या वतीने दोनदिवसीय कार्यशाळा घेऊन वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.- डॉ. महेंद्र जगताप, राज्य कीटकशास्त्रज्ञ.राज्यातील मलेरिया रुग्णांची आकडेवारीवर्ष - मलेरिया रुग्ण - मृत्यू२०२० - १२,९०९ - १२२०२१ - १९,३०३ - १४२०२२ - १५,४५१ - २६२०२३ - १६,१५९ - १९२०२४ - २१,०७८ - २४२०२५ - २२,८३८ - २७२०२६ (जानेवारी) - ६१२ - ००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.