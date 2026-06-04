Pune News : महिला पोलिस सोनाली हिंगे हिचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

पुणे - अल्पवयीन मुलीचा वापर करून एका महाविद्यालयातील प्राध्यापकाकडून सात लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याप्रकरणातील महिला पोलिस सोनाली हिंगे हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. वाय लाडेकर यांनी हा आदेश दिला..याबाबत एप्रिल २०२६ मध्ये बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात अटकपूर्व जामिनासाठी हिंगे यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. सरकार पक्षातर्फे ॲड. सुनील हांडे यांनी जामिनास विरोध करत, हिंगे ही दामिनी पथकातील सदस्य असून अन्य दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांसह खंडणी प्रकरणातील सहआरोपी असल्याचे सांगितले..प्राध्यापकाकडून उकळलेल्या सात लाख रुपयांपैकी एक लाख रुपये तिच्याकडे गेल्याचा आरोप असून, ती रक्कम आणि बनावट अर्ज तयार करण्यासाठी वापरलेला लॅपटॉप जप्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..या प्रकरणात इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि बनावट अर्जाबाबत अधिक तपास आवश्यक असल्याने अर्जदाराची कोठडीत चौकशी गरजेची असल्याचा युक्तिवाद सरकार पक्षाने केला. सरकार पक्षासह बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हिंगे हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.