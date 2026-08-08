राज्य स्पर्धा बातमी

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मुंबई ः राज्यस्तरीय पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत अनुराधा मिश्रा यांनी पाच सुवर्णपदके आणि पाच मानाच्या ट्रॉफी पटकावल्या.
अनुराधा मिश्रा यांची सुवर्ण कामगिरी
राज्य पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत यश
अहिल्यानगर, ता.८ ः शहरातील पॉवरलिफ्टर अनुराधा रत्नेश मिश्रा यांनी राज्यस्तरीय पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत देदीप्यमान कामगिरी करत पाच सुवर्णपदके आणि पाच मानाच्या ट्रॉफी पटकावून अहिल्यानगरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. मुंबईच्या गोवंडी येथे छत्रपती संभाजीनगर सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळातर्फे पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धा २०२६ मध्ये त्यांनी विविध गटांमध्ये वर्चस्व गाजवत ‘स्ट्राँग वूमन ऑफ महाराष्ट्र’ या मानाच्या किताबांसह उल्लेखनीय यश संपादन केले.
ही स्पर्धा ॲम्युचर पॉवरलिफ्टिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यांच्या मान्यतेने आयोजित करण्यात आली होती. राज्यभरातील नामांकित पॉवरलिफ्टर्सनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. अत्यंत चुरशीच्या वातावरणात झालेल्या स्पर्धेत अनुराधा मिश्रा यांनी आपल्या ताकद, तांत्रिक कौशल्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत अनेक गटांत सुवर्णपदकांची कमाई केली. मिश्रा यांनी यापूर्वीही आशियाई पॉवरलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. त्यांना महाराष्ट्र राज्य पॉवरलिफ्टिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते तुषार दारकर, सचिव तथा शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते संतोष शिंदे आणि राष्ट्रीय पंच निशा शिंदे यांचे मार्गदर्शन लाभले. या कामगिरीमुळे त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.
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