Russia Chess Championship: आंबेगावच्या अन्वी हिंगेची रशियात चमक! आशियाई शालेय बुद्धिबळ स्पर्धेत सुवर्ण आणि रौप्यपदक, ऐतिहासिक कामगिरी..

-सुदाम बिडकरपारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुक येथील अन्वी दीपक हिंगे हिने रशियातील तुला येथे पार पडलेल्या आशियाई शालेय बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेत दिमाखदार कामगिरी करत भारताच्या शिरपेचात दोन मानाचे तुरे रोवले आहेत. अन्वीने मुलींच्या नऊ वर्षांखालील गटात जलदगती ब्लिट्झ प्रकारात सुवर्णपदक, तर स्टँडर्ड प्रकारात रौप्यपदक पटकावले. बुद्धिबळाची महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रशियाच्या भूमीत विविध देशांतील प्रतिस्पर्ध्यांशी लढत मिळवलेल्या या दुहेरी यशामुळे अन्वीच्या आंतरराष्ट्रीय पदकांची संख्या आता पंधरावर पोहोचली आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...अन्वीने ब्लिट्झ प्रकारात नऊ फेऱ्यांमध्ये आठ गुणांची कमाई करत स्पर्धेत अव्वल स्थान मिळवले. तिच्या खात्यात आठ विजय आणि केवळ एका पराभवाची नोंद झाली. तिने नऊपैकी आठ गुण मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावरील तुर्कमेनिस्तानच्या बागुल जुमायेवा हिला अर्ध्या गुणाने मागे टाकले. जुमायेवाला साडेसात गुणांसह रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले, तर रशियाच्या लेयला इसायेवाने सहा गुणांसह तिसरे स्थान मिळवले..ब्लिट्झमधील सुवर्ण यशाबरोबरच अन्वीने स्टँडर्ड प्रकारातही सातत्यपूर्ण खेळाचे प्रदर्शन केले. मुलींच्या नऊ वर्षांखालील गटात तिने नऊ फेऱ्यांमध्ये साडेसहा गुण मिळवत दुसरे स्थान पटकावले. कझाकस्तानच्या अमालिया येद्रेसहेवाने आठ गुणांसह पहिले स्थान मिळवले, तर रशियाच्या मिया कुद्र्याशोवाने सहा गुणांसह तिसरा क्रमांक मिळवला. स्पर्धेत सहभागी होताना अन्वीचे मानांकन सर्वोच्च होते. संपूर्ण स्पर्धेत पदकाच्या शर्यतीत आपले स्थान कायम राखत तिने रौप्यपदक जिंकले..ठिपसे, दीक्षित, चौधरी यांचे मार्गदर्शनअन्वी ही चिंचवड येथील एलप्रो इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये चौथ्या इयत्तेत शिकत आहे. लहान वयातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली गुणवत्ता सिद्ध करणाऱ्या अन्वीला तिचे प्रशिक्षक ग्रँडमास्टर प्रवीण ठिपसे, आंतरराष्ट्रीय मास्टर निखिल दीक्षित आणि मानसिक प्रशिक्षण मार्गदर्शक ऋतू बळ्यान चौधरी यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. बुद्धिबळातील तांत्रिक तयारी, डावांचे विश्लेषण, स्पर्धात्मक अनुभव आणि मानसिक कणखरता या सर्व बाबींच्या जोरावर अन्वी सातत्याने प्रगती करत आहे..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.१२ देश व ३१८ खेळाडूतुला येथे झालेल्या या आशियाई स्पर्धेत भारतासह आशियातील विविध देशांतील खेळाडूंनी सहभाग घेतला. या स्पर्धेत १२ देशांतील एकूण ३१८ खेळाडूंनी भाग घेतला. इतक्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करत दोन पदके जिंकणे ही अन्वीच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाची कामगिरी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.