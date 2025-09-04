पुणे

Apple Store Pune: ‘ॲपल’चे पुण्यातील पहिले स्टोअर कोरेगाव पार्कमध्ये

Pune News: कोरेगाव पार्कमधील कोपा मॉलमध्ये ‘ॲपल’चे पुण्यातील पहिले स्टोअर गुरुवारी दुपारी एक वाजता ग्राहकांसाठी सुरू होत आहे. देशातील ॲपलचे हे चौथे रिटेल स्टोअर असून मुंबई, दिल्ली व नुकतेच सुरू झालेले बंगळूरमधील स्टोअरनंतर पुण्यातील ग्राहकांसाठी स्टोअर सुरू करण्यात येत आहे.
