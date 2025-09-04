Apple Store Pune: ‘ॲपल’चे पुण्यातील पहिले स्टोअर कोरेगाव पार्कमध्ये

पुणे : कोरेगाव पार्कमधील कोपा मॉलमध्ये ‘ॲपल’चे पुण्यातील पहिले स्टोअर गुरुवारी (ता. ४) दुपारी एक वाजता ग्राहकांसाठी सुरू होत आहे. देशातील ॲपलचे हे चौथे रिटेल स्टोअर असून मुंबई, दिल्ली व नुकतेच सुरू झालेले बंगळूरमधील स्टोअरनंतर पुण्यातील ग्राहकांसाठी स्टोअर सुरू करण्यात येत आहे. .स्टोअरमध्ये आयफोन १६ सिरीज, आयपॅड एअर व अॅपल पेन्सिल प्रो, एम ४-प्रोसेसरवरील मॅकबुक एअर यांसह ॲपलची संपूर्ण उत्पादने व सेवा उपलब्ध असणार आहेत..ग्राहकांना वैयक्तिक सल्ला, डिव्हाईस सेटअप, आयओएसचा वापर, ट्रेड-इन व फायनान्सिंग यासारख्या सुविधा देण्यासाठी ११ राज्यांतील ६८ प्रशिक्षित कर्मचारी येथे सज्ज आहेत..स्टोअरमध्ये ‘टुडे ॲट ॲपल’ या मोफत सत्रांद्वारे फोटो टिपणे, आयपॅडवर नोट्स घेणे, ॲपल इंटेलिजन्स अशा विविध विषयांवरील मार्गदर्शन मिळणार आहे..Satara Accident: दुर्दैवी घटना! 'ट्रकखाली सापडून युवक ठार'; महाविद्यालयातून परतताना काळाचा घाला, म्हसवडनजीकची घटना.व्यवसायांसाठी स्वतंत्र टीम, ऑनलाइन खरेदीसाठी ‘अॅपल पिकअप’ सुविधा, तसेच अॅपल म्युझिक व टीव्ही+ सेवा येथे उपलब्ध राहतील. स्टोअरकडून स्थानिक ग्राहक व विद्यार्थ्यांना नवीन शिकण्याची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.